Три устаревших налоговых законопроекта были отклонены сегодня в Госдуме

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Госдума сегодня рассмотрела во втором чтении и отклонила три законопроекта с поправками в Налоговый кодекс:

№ 514481-5 «О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»;

№ 250378-6 «О внесении изменения в статью 333.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»;

№ 549082-5 «О внесении изменений в статьи 391, 395 главы 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Все три проекта устарели и больше не являются актуальным, отметили депутаты, представлявшие законопроекты. Большая часть норм, которые были в этих документах, уже приняты в составе других законов.

Заметим, что законопроект с поправками в статью 217 НК после принятия в первом чтении пролежал в Госдуме более шести лет.