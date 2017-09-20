Родитель-одиночка: льготы, трудовые гарантии, вычеты

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Кто по российскому законодательству считается одиноким родителем? Какие льготы, пособия и выплаты положены тем, кого принято называть мать-одиночка и отец-одиночка?

Кого признают одиноким родителем?

Правовой статус граждан, имеющих детей, но проживающих с ними без второго родителя, определяется федеральным и региональным законодательством, немаловажна также позиция Верховного суда РФ и Конституционного суда относительно данной категории лиц. Различные нормативно-правовые акты их называют по-разному: одинокая мать, единственный родитель, лицо, воспитывающее детей без матери и др.

В зависимости от региона могут отличаться объемы помощи таким лицам и условия ее предоставления. В социальных кодексах регионов, законах о социальной поддержке и об охране семьи, материнства и детства упоминаются и одинокие матери, и одинокие отцы.

Как правило, к матерям-одиночкам относят женщин, которые не состоят в браке и родили ребенка вне брака. При этом в свидетельстве о рождении ребенка матери-одиночки в графе «отец» стоит прочерк или информация вписана со слов матери (см., напр., Закон «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»).

Одинокими отцом может считаться тот, кто воспитывает ребенка сам, потому что мать:

умерла или объявлена умершей;

лишена или ограничена в родительских правах;

признана безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной);

не может воспитывать ребенка по состоянию здоровья;

отбывает наказание в местах лишения свободы;

уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и интересов;

отказалась взять ребенка из образовательной, медицинской или иной организации;

в других случаях (Обзор законодательства и судебной практики ВС РФ за первый квартал 2010 года, Постановление Пленума ВС РФ № 1 от 28.01.2014).

Какая поддержка оказывается одиноким родителям?

На федеральном уровне тщательно разработана система защиты трудовых прав граждан, воспитывающих детей без супруга (см. ст.ст. 259, 261-264 ТК РФ, постановление КС РФ от 15.12.2011 N 28-П).

В качестве налоговой льготы им предоставляется стандартный налоговый вычет на детей в двойном размере (пп.4 п.1 ст. 218 НК РФ).

Также одинокие родители могут получать государственную социальную помощь как малоимущие граждане. Порядок и условия ее предоставления обязаны утвердить региональные власти в соответствии с Федеральными законами «О государственной социальной помощи» и «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».

Помощь может предоставляться в виде социальных пособий, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров.

Также законами субъектов РФ могут предусматриваться различные компенсационные выплаты (например, на возмещение роста стоимости продуктов питания на детей в возрасте до трех лет, на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, одинокой матери (отцу), которая не работает и является инвалидом I или II группы, и др. выплаты - см. Закон г. Москвы от 23.11.2005 N 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»).

Органы местного самоуправления тоже вправе устанавливать меры поддержки одиноких родителей (см., напр., Постановление администрации городского округа Мытищи МО от 16.01.2017 N 146 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты денежного пособия детям из неполных малообеспеченных семей (разведенных родителей)).

Какие трудовые гарантии есть у одиноких родителей?

Направление одиноких родителей при наличии у них детей до трех лет в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни допускается только с их письменного согласия после того, как работодатель также в письменной форме разъяснит им право отказаться от работы в перечисленные периоды (ст. 259 ТК РФ).

Тот же порядок действует в случае привлечения к работе в ночное время (ст. 96 ТК РФ).

Трудовой договор с одиноким родителем с ребенком в возрасте до 14 лет или ребенком-инвалидом до 18 лет нельзя расторгнуть по инициативе работодателя.

Исключение составляют следующие случаи:

ликвидация организации;

повторное неисполнение обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания;

грубое нарушение обязанностей, в том числе руководителем организации или его замами (см. п.п. 6, 10 ч.1 ст.81 ТК РФ);

утрата доверия со стороны работодателя в связи с виновными действиями в отношении денег или товарных ценностей;

предоставление недостоверной информации о своих доходах и расходах или подожных документов при трудоустройстве;

аморальный проступок на работе, связанной с воспитательными функциями.

Кроме того, согласно ТК РФ трудовые гарантии одиноким родителям могут предусматриваться в коллективных трудовых договорах. Так, согласно ст. 263 ТК РФ, в такой договор может быть включено условие о дополнительном неоплачиваемом отпуске до 14 дней ежегодно для одиноких родителей детей до 14 лет (или до 18, если они инвалиды).

Часто одинокие родители в соответствии с коллективными договорами относятся к категории работников, имеющих преимущественное право на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации (ст. 179 ТК РФ, см., напр., Отраслевое соглашение по ФГУ протезно-ортопедическим и специализированным предприятиям, находящимся в ведении Минтруда и соцзащиты РФ на 2015-2017 годы).

В ст. 264 ТК РФ закреплено, что отцы, опекуны и попечители, воспитывающие детей без матери, пользуются в вышеперечисленных ситуациях, а также при направлении в служебные командировки и установлении льготных режимов труда, теми же преимуществами, что и матери-одиночки.

Также они могут пользоваться и другими правами и гарантиями, предоставляемыми женщинам, имеющим детей.

Как получить льготы одинокому родителю?

Порядок оформления того или иного преимущества одиноким родителем устанавливается региональным и местным законодательством, предусматривает обращение в уполномоченный орган или к работодателю с заявлением и другими документами.

Обычно пакет документов определяется в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи», который наделяет правом органы соцзащиты проверять следующую информацию о заявителях:

о месте жительства или пребывания семьи;

о доходах членов семьи за три месяца до подачи заявления об оказании социальной помощи);

о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном проживании и ведении совместного хозяйства;

о принадлежащем семье имуществе на праве собственности.

Статус одинокого родителя в зависимости от типа государственной услуги или льготы, на которую он претендует, устанавливается законом и может подтверждаться следующими документами: