Реестр недобросовестных поставщиков. Недостатки законодательного регулирования

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В настоящее время ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется на основе:

Федерального закона от 5.04.13 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ); Федерального закона от 18.07.11 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Закон № 223-ФЗ); постановления Правительства РФ от 25.11.13 г. № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (далее — Постановление № 1062); постановления Правительства РФ от 22.11.12 г. № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Постановление № 1211); приказа ФАС России от 27.08.07 г. № 267 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, включении и исключении сведений из реестра недобросовестных поставщиков, проведении проверок фактов уклонения участника размещения заказа от заключения государственного или муниципального контракта, осуществлении внеплановых проверок при рассмотрении сведений о недобросовестных поставщиках» (далее — приказ ФАС России № 267); писем ФАС России от 28.03.14 г. № ИА/11604/14 «По вопросам рассмотрения обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях), контракты с которыми расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов» и от 8.12.14 г. № АЦ/50130/14 «О разъяснении законодательства о контрактной системе по вопросу направления заказчиком сведений в реестр недобросовестных поставщиков об участнике, признанном победителем закупки, впоследствии уклонившемся от заключения контракта в случае, если второй участник уклонился от заключения контракта» и других актах.

Следует отметить, что в указанных документах, в том числе в ст. 3 Закона № 44-ФЗ, отсутствуют определения понятий «реестр недобросовестных поставщиков» и «недобросовестный поставщик». В связи с этим в теории и на практике у исследователей и юристов возникают дискуссии по данному вопросу.

Для чего создан реестр?

В целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя обязательств в рамках процедуры размещения государственного и муниципального заказов, а также заказов отдельных видов юридических лиц, защиты добросовестной конкуренции и предотвращения злоупотреблений в сфере размещения заказов со стороны недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в приведенных правовых актах было предусмотрено создание реестра недобросовестных поставщиков (Определение ВС РФ от 12.08.16 г. № 310-КГ16-5426).

Как указано в постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.03.15 г. № 13АП-2095/2015, реестр недобросовестных поставщиков является специальной мерой ответственности, своего рода санкцией за допущенное нарушение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок отдельными видами юридических лиц.

Причины включения в реестр недобросовестных поставщиков

В соответствии с частью 2 ст. 104 Закона № 44-ФЗ, частью 2 ст. 5 Закона № 223-ФЗ и разделами I и III письма ФАС России № ИА/11604/14 в реестр недобросовестных поставщиков включается информация о следующих участниках закупок:

1) уклонившихся от заключения контрактов (договоров), в том числе при:

невыполнении участником, признанным победителем аукциона, требования о предоставлении надлежащей информации; непредставлении надлежащего обеспечения победителем конкурса в установленный срок; неподписании в установленный срок контракта победившим участником закупки.

Термин «уклонение от заключения контракта» предполагает не только формальное нарушение требований законодательства, но и отсутствие реального намерения заключить и исполнить контракт, поэтому для включения в реестр недобросовестных поставщиков по данному основанию помимо факта нарушения необходимо установить направленность воли и недобросовестный характер поведения победителя аукциона (п. 12 Итоговой справки по актуальным вопросам применения Федеральных законов от 18.07.11 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 5.04.13 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденной президиумом АС Уральского округа 24.06.16 г.);

2) поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты (договоры) расторгнуты по решению суда (в том числе в связи с существенным нарушением ими условий контрактов (договоров));

3) при одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов (за исключением закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц).

Обращаем внимание на то, что основаниями для включения сведений о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в соответствующий реестр при одностороннем отказе заказчика от исполнения обязательств по контракту являются документально подтвержденные обстоятельства:

неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту; ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту; установление заказчиком в ходе исполнения контракта несоответствия поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям, определенным документацией о закупке; установление заказчиком в ходе исполнения контракта факта представления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) недостоверной информации о своем соответствии определенным документацией о закупке требованиям.

Отметим, что заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено контрактом (часть 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).

Одна из причин внесения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков — это неосмотрительность и непринятие участником надлежащих мер с целью исключения возможности наступления для него неблагоприятных последствий (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда № 13АП-2095/2015).

Уполномоченный орган по ведению реестра

В соответствии с частью 1 ст. 104 Закона № 44-ФЗ, частью 1 ст. 5 Закона № 223-ФЗ, п. 5.3.4 постановления Правительства РФ от 30.06.04 г. № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе» и приказом ФАС России № 267 ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется Федеральной антимонопольной службой и его территориальными органами.

Основания и сроки включения в реестр

Как установлено в части 7 ст. 104 Закона № 44-ФЗ, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, включает информацию об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков в течение трех рабочих дней с даты подтверждения имеющихся фактов, тогда как согласно п. 13 Постановления № 1062 информация о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) вносится в реестр в течение 3 рабочих дней с даты вынесения уполномоченным органом соответствующего решения. В связи с этим возникает вопрос: а факт недобросовестности поставщика подтверждается (исключительно) решением ФАС России (его территориальным органом) либо иным способом?

Вместе с тем, как следует из пп. 6 и 7 приказа ФАС России № 267, сведения об участниках размещения заказов, уклонившихся от заключения государственных или муниципальных контрактов, о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные или муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков на основании приказа руководителя ФАС России.

В рамках закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц подтвержденные по результатам проверки сведения о недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) вносятся уполномоченным органом в реестр в течение 3 рабочих дней (п. 9 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных Постановлением № 1211).

Однако обращаем особое внимание на то, что ни в Законе № 223-ФЗ, ни в Постановлении № 1211 не установлены порядок рассмотрения органами ФАС России информации об участнике закупки с позиции внесения в реестр недобросовестных поставщиков и право на участие представителей сторон, что предусмотрено по аналогии в п. 12 Постановления № 1062.

Отсутствует также в нормативно-правовых актах о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц норма, содержащая основание для внесения органами ФАС России информации об участнике закупок в соответствующий реестр (приказ, решение или иной документ уполномоченного органа).

Нередко на практике имеют место случаи несвоевременного включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков. По мнению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, это является нарушением уполномоченным органом установленных сроков для совершения указанных действий, что не согласуется как с целями и задачами предусмотренного порядка защиты прав заказчиков, так и с гарантиями, которые предоставлены недобросовестным поставщикам, включенным в соответствующий реестр, поскольку при соблюдении уполномоченными органами определенных сроков лицо, уклонившееся от заключения государственного или муниципального контракта, вправе рассчитывать на своевременное исключение сведений о нем из реестра недобросовестных поставщиков, что обеспечит право такого лица на дальнейшее возможное участие в аукционах и отвечает требованиям Конституции РФ и соответствующему принципу юридического равенства (Определение ВС РФ от 30.05.16 г. № 310-КГ16-556).

Где можно ознакомиться с реестром недобросовестных поставщиков?

В соответствии с частями 4 и 5 ст. 4, частью 8 ст. 104 Закона № 44-ФЗ и частью 4 ст. 5 Закона № 223-ФЗ информация, содержащаяся в единой информационной системе, является общедоступной и предоставляется безвозмездно. Сведения об участниках закупок, а в установленных случаях и об их учредителях, внесенных в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в электронной форме, размещается на сайте http://zakupki.gov.ru

Правовые последствия включения информации об участнике закупок в реестр недобросовестных поставщиков

Как указал АС Уральского округа в постановлении от 27.12.16 г., принимая решение об участии в процедуре закупки, участник должен осознавать, что несет риск наступления неблагоприятных для него последствий, предусмотренных законодательством о закупках, в случае совершения им действий (бездействия), нарушающих требования закона.

На основании части 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ и части 7 ст. 3 Закона № 223-ФЗ заказчик, как правило, устанавливает в соответствующей документации о закупках требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки — юридического лица (за исключением закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц — в части информации об учредителях).

Согласно части 9 ст. 31 и п. 1 части 15 ст. 95 Закона № 44-ФЗ правовыми последствиями внесения информации об участниках закупки в реестр недобросовестных поставщиков могут быть:

отстранение участника закупки от участия в процедурах по определению поставщика (подрядчика, исполнителя); отказ заказчика от заключения контракта с победителем в процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя); односторонний отказ заказчика от исполнения контракта.

Отметим, что в Законе № 223-ФЗ и Постановлении № 1211 аналогичные либо другие правовые последствия включения информации об участниках закупки в реестр недобросовестных поставщиков законодателем не установлены.

В Определении ВАС РФ от 11.05.12 г. № ВАС-5621/12 указано, что включение общества в реестр недобросовестных поставщиков не подавляет экономической самостоятельности и инициативы общества, не ограничивает чрезмерно его права на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, а также права частной собственности и в данном случае не препятствует осуществлению хозяйственной деятельности общества. Однако, на наш взгляд, включение информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков — это «черное пятно» на деловой репутации, формируемой годами, что в конечном счете наносит значительный ущерб участнику закупки.

Ответственность учредителей участника закупки

В п. 2 части 3 ст. 104 Закона № 44-ФЗ установлено, что в реестр недобросовестных поставщиков включается информация, в том числе наименование, идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица или в отношении иностранного лица согласно законодательству соответствующего иностранного государства — аналог идентификационного номера налогоплательщика, который является учредителем юридического лица, указанного в части 2 данной статьи, фамилии, имена, отчества (при наличии) учредителей, членов коллегиальных исполнительных органов, лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, также поименованных в части 2 ст. 104 Закона № 44-ФЗ.

По смыслу данной статьи учредители юридического лица несут ответственность за его действия как участника закупок. Тогда возникает вопрос, как данное требование закона о закупках соотносится с положениями части 2 ст. 56 ГК РФ о том, что учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ или другим законом.

Кроме того, появляется еще один логически обоснованный вопрос, который законодателем оставлен без внимания: если учредитель, информация о котором внесена в реестр недобросовестных поставщиков, имеет долю (акции) нескольких юридических лиц, то это автоматически подавляет правоспособность указанных юридических лиц участвовать в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд?

Исключение информации об участниках закупок из реестра

Информация о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) исключается из реестра по истечении 2 лет с даты ее включения в реестр, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, — до истечения указанного срока на основании решения суда (часть 9 ст. 104 Закона № 44-ФЗ, п. 16 Постановления № 1062, часть 5 ст. 5 Закона № 223-ФЗ и п. 10 Постановления № 1211).

В соответствии с п.п. «ж» п. 20 Постановления № 1062 для защиты информации, включенной в реестр, предусмотрено в том числе автоматическое исключение из реестра информации о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях) по истечении 2-летнего срока с даты внесения такой информации в реестр с сохранением указанной информации в архиве.

Отметим, что аналогичное требование в отношении закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в соответствующих нормативно-правовых актах не установлено. Возникает вопрос: на основании какого документа и кто должен исключать информацию о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях), в рамках Закона № 223-ФЗ, по истечении 2-летнего срока с даты внесения такой информации в реестр?

Что в результате?

Подводя итог изложенному, можно сделать объективный вывод о том, что законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в настоящее время требует доработки, а в некоторых случаях — устранения «пробелов» в соответствующих документах с учетом правоприменительной практики и мнений исследователей в данной области.