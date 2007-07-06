Интеллектуальные активы компании: что использовать и как защищать

Почти любой бизнес имеет в своем запасе интеллектуальную составляющую, однако мало кто этим пользуется, например, в целях налоговой экономии или в качестве инструмента владельческого контроля. Тем более, мало кто эту часть своих активов защищает.

Разберемся в том, что и как можно использовать и нужно защищать в вашей деятельности из объектов интеллектуальной собственности.

В первую очередь обозначим, что составляет интеллектуальный актив бизнеса:

Объекты Примеры из бизнеса Особенности Объекты авторского права: Сайт, дизайнерские работы, рекламные материалы, видеоролики и т.д. Сами объекты и их отчуждение и использование не требуют регистрации в Роспатенте. Объекты патентного права: изобретения, промышленные модели и образцы Различные виды собственных разработок: упаковки, методов производства, конструктив оборудования и т.д. Требуется регистрация объекта и прав на него в Роспатенте. Длительный срок регистрации объекта (до 2-х лет) Средства индивидуализации Наименование компании, ваша торговая марка (бренд) и т.д. Требуется регистрация товарного знака и прав на него в Роспатенте. Длительный срок регистрации (до 1,5 лет) Ноу-хау (секрет производства) Примеры сходны с объектами патентного права. Кроме того это могут быть различные рецептуры и вообще индивидуальные элементы, делающие ваш бизнес таким особенным (как мы называем - фиолетовые элементы бизнеса) Необходимо утверждение и соблюдение режима коммерческой тайны

Как видим из примеров, практически в любом бизнесе присутствуют объекты интеллектуальной собственности. Оформление прав на эти объекты может быть одним из ключевых элементов обеспечения безопасности бизнеса, причем не только имущественной, но и налоговой, и управленческой.

Обозначим главные особенности, которые должны быть учтены:

Получение дохода и налоговая экономия

Возможность получения дохода от бизнеса в виде роялти (лицензионных платежей), который, например, может стать альтернативой дивидендным выплатам собственнику бизнеса..

В этом случае регистрация объекта интеллектуальной собственности обязательно должна быть осуществлена на собственника (в некоторых случаях обязателен статус индивидуального предпринимателя).

При этом контролирующие органы настороженно отнесутся к ситуации, когда компания отчуждает свой товарный знак, а спустя небольшой промежуток времени заключает лицензионный договор о праве пользования им за существенное лицензионное вознаграждение. Все сделки по переходу собственности на товарные знаки и иные регистрируемые объекты интеллектуальной собственности фиксируются в Роспатенте, включая ЦЕНУ договора. Отследить цепочку собственников не представляет труда.

Поэтому стоимость объекта интеллектуальной собственности, предусмотренная договором на его отчуждение, должна быть соразмерна его реальной ценности для бизнеса и размеру будущих лицензионных платежей. Нельзя передавать объект по условной стоимости в 100 000 рублей, перечисляя потом за его использование по лицензионному договору миллион в месяц.

Кроме того, если раньше роялти был одним из самых безопасных способов получения доходов и налоговой оптимизации, то сейчас к этому способу нужно подходить с должным обоснованием деловой цели таких выплат для компании:

объект ИС действительно должен использоваться компанией в своей деятельности, участвовать в получении ею прибыли;

размер роялти должен соответствовать полезности объекта и, конечно же, не перетягивать на себя всю зарабатываемую прибыль. Исходя из анализа судебной практики, можно сделать вывод, что размер роялти в рамках 5-7% от выручки компании у судов вопросов не вызывает.

если необходима передача объекта ИС от компании к ее собственнику, стоимость сделки должна быть приближена к рыночной. Это особенно касается объектов, регистрация отчуждения которых проходит в Роспатенте. В этом случае налоговый орган не затруднит выявить несоразмерность размера роялти и стоимости самого объекта, его оценки сторонами.

Аккумулирование денежных средств на Хранителе активов

Наряду с одним из возможных источников получения дохода собственником бизнеса лицензионные платежи, выплачиваемые Хранителю активов, позволяют осуществлять и финансирование приобретения им имущества.

При этом, в отличие, например, от аренды (рыночность стоимости которой легко проверяется), завышение размера лицензионных платежей доказать практически невозможно. Это связано со сложностью оценки как стоимости самого нематериального актива, так и его реальной ценности для компании-пользователя. Тем более порядок определения размера платежей может быть разнообразным: процент от выручки компании, твердая денежная сумма, единоразовая выплата и т.д.

Нюансы регистрации и договорных отношений

В части оформления отношений между собственником объекта ИС и другими субъектами группы компаний, учитывая особенности каждого объекта интеллектуальной собственности и договора по его использованию, всегда необходимо обращать внимание на следующие вопросы:

регистрировать ли объект в Роспатенте или использовать его без регистрации. Например, на изобретение можно получить патент, придав ему огласку, а можно без регистрации использовать как секрет производства (ноу-хау) и сохранить в тайне от третьих лиц.

Объекты права интеллектуальной собственности Обязательность регистрации Средства индивидуализации Товарные знаки Обязательна Наименование места происхождения товара Коммерческое обозначение Не предусмотрена Фирменное наименование Определяется в учредительных документах и отражается в ЕГРЮЛ Объекты патентного права Изобретение Обязательна - выдается патент Полезная модель Промышленный образец Ноу-хау (секрет производства) Не предусмотрена Объекты авторского права Не предусмотрена, но возможна в добровольном порядке для программ для ЭВМ и баз данных

Учитывая, что использование патента также подлежит госрегистрации, а сам патент редко гарантирует защиту от неразрешенного использования, выбор бизнеса зачастую останавливается на оформлении объектов в виде ноу-хау. Тем более, что не каждую уникальную технологию или методику, используемую в бизнесе, можно запатентовать, а вот оформить как ноу-хау возможно.

кто непосредственно использует объект интеллектуальной собственности в своей деятельности (например, изобретения или ноу-хау могут принадлежать собственнику, а использоваться производственной компанией, торговой компанией, региональным представительством);

каким договором закрепить отношения между правообладателем и пользователем нематериального актива: это может быть, например, лицензионный договор. При этом наличие исключительной лицензии (предусматривающей запрет для собственника ИС передавать объект в пользование еще кому-либо) может объяснить высокий размер роялти, ведь пользователь платит за эксклюзивность. Отдельно следует упомянуть и договор франчайзинга, речь в котором может идти не только о передаче в пользование товарного знака, но о целом комплексе методик, правил и требований к реализации продукта, что всегда позволяет обосновать стоимость франшизы и детально описать все условия пользования объектами ИС.

Объекты права интеллектуальной собственности Применяемые договорные конструкции Регистрация перехода права по договору в Роспатенте Средства индивидуализации Товарные знаки

1. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак;

2. Лицензионный договор на использование товарного знака;

3. Договор франчайзинга;

4. Залог Обязательна Наименование места происхождения товара Возможность передачи права пользования или отчуждения исключительного права законодательством не предусмотрена ________ Коммерческое обозначение Исключительное право на КО может перейти только в составе предприятия в порядке универсального правопреемства Право на использование КО может быть предусмотрено договором аренды предприятия или договором франчайзинга Не осуществляется Фирменное наименование Исключительное право использования ФН неотчуждаемо и не может быть передано ЮЛ по договору ________ Объекты патентного права Изобретение 1. Договор об отчуждении права на получение патента, заключаемый автором 2. Договор об отчуждении патентообладателем исключительного права (патента) 3. Лицензионный договор 4. Залог Обязательна Полезная модель Промышленный образец Ноу-хау (секрет производства)

1. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства;

2. Лицензионный договор производства;

3. Залог

4. Договор коммерческой концессии (франчайзинга) Не осуществляется Объекты авторского права

1. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства;

2. Лицензионный договор производства;

3. Залог Не осуществляется, за исключением случаев заключения договора в отношении базы данных, программы для ЭВМ, зарегистрированных в Роспатенте

как определить вознаграждение за использование объекта (в процентах от выручки, твердой сумме и др.). При этом следует исходить из решения вопросов о том, на какой компании будет оседать прибыль, создаваемая с использованием объекта интеллектуальной собственности, на какие цели планируется использование платежей и т.д.

если речь идет о создании нематериального актива по заказу или в рамках трудовых отношений, важно детально проработать все нюансы по передаче прав на актив заказчику/работодателю, выплате вознаграждения исполнителю/работнику, вопросы возможности использования ими созданного объекта и т.д.

Нюансы владения объектами ИС

Вопрос о том, кто будет собственником ИС, является ключевым. Особенно остро он стоит в бизнесе с несколькими партнерами.

Порядку совместного владения результатами интеллектуальной деятельности посвящена отдельная норма ГК РФ. Так, п. 2 ст. 1229 кодекса допускает, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.

При этом все вопросы в части использования объекта, получения и распределения доходов от его использования и т.д. разрешаются правообладателями с помощью отдельного соглашения (п. 3 ст. 1229 ГК РФ). По аналогии с общей долевой собственностью на имущество, определение порядка владения, использования и распоряжения объектами интеллектуальной собственности отдано на откуп самим правообладателям. Это позволяет, в частности, гарантировать полный объем прав на результат интеллектуальной деятельности каждому из сособственников, и каждому получать свою, закрепленную за ним долю дохода использования ИС.

Вместе с тем, это правило действует не для всех объектов. Зарегистрировать товарный знак, например, на двух ИП-собственников в данный момент невозможно (за исключением регистрации коллективного товарного знака).

Роспатент объясняет отказы в такой регистрации тем, что товарный знак призван индивидуализировать товары, продукты, услуги и, видимо, по логике госоргана, выпускать такие товары может только определенный единственный субъект. Регистрация же совместно используемого товарного знака допускается только как коллективного, однако это налагает на владельцев такого знака существенные ограничения: коллективный товарный знак нельзя передавать в пользование по лицензионному договору (что делает бессмысленным его регистрацию на собственников, которые потом передают знак в пользование операционной компании), такой знак также нельзя отчуждать (п. 2 ст. 1510 ГК РФ).

Таким образом, закрепить совместные права владельцев бизнеса на товарный знак напрямую, чтобы впоследствии его можно было передать третьему лицу в пользование, на данный момент нельзя. Выйти из описанной ситуации можно следующими способами:

Зарегистрировать товарный знак на юридическое лицо, учредителями которого станут собственники. Это позволит закрепить права каждого из партнеров по бизнесу на товарный знак, но доход каждый из собственников сможет получать только в в виде дивидендов, что уже не даст ощутимой налоговой экономии, как если бы собственник владел товарным знаком в статусе ИП;

Товарный знак может быть передан в совместное пользование в рамках договора простого товарищества. Даже зарегистрировав товарный знак на одного из собственников, партнеры могут заключить между собой договор о совместной деятельности, предметом которого будет деятельность по управлению объектами интеллектуальной собственности с целью их более эффективного использования. В этом случае собственник товарного знака внесет право пользования товарным знаком в качестве своего вклада в простое товарищество, после чего оба товарища смогут пользоваться товарным знаком в общих целях. Второй товарищ сделает вклад в виде, например, навыков по развитию бренда, сотрудников-маркетологов и т.д. Направления использования товарного знака можно определить самим договором. При этом сам факт передачи права пользования товарным знаком требует регистрации в Роспатенте. Данный вариант не включает второго собственника в совладельцы знака, однако позволяет уравнять владельцев бизнеса в праве его использования и получения дохода от объекта ИС;

Регистрация товарного знака по частям с распределением уже нескольких товарных знаков между собственниками. Поскольку в форме товарного знака законодательством допускается регистрация словесных, графических объектов и т.д., единая используемая в бизнесе торговая марка, состоящая, например, из рисунка и слова, может быть зарегистрирована по частям. В итоге мы получаем два свидетельства на два товарных знака, которые бизнесом будут использоваться в совокупности.

Функциональное обособление интеллектуального звена сотрудников при формировании группы компаний

Наряду с нематериальными активами, которые можно учитывать на балансе, а иногда даже пощупать, нередко важнее не сам результат интеллектуальной деятельности, а интеллектуальное ядро бизнеса как совокупность навыков, сотрудников и т.д, которое занимается разработкой оборудования, различных технологических устройств, выполняет конструкторские работы. Его обособление от операционного звена бизнеса полезно и в целях защиты, поскольку именно эта часть компании составляет ее уникальность, и в целях оптимизации налога с доходов.

С помощью обособления Интеллектуального звена бизнеса (путем, например, создания компании разработчиков, проектировщиков, конструкторов) достигаются следующие цели:

функциональное разделение деятельности для создания оптимальных условий работы сотрудникам, занимающимся разработкой объектов интеллектуальной собственности;

обеспечение контроля и гарантий сохранности прав на интеллектуальную собственность;

оптимизация налогов на доходы.

Однако при выделении такого интеллектуального центра актуальны все перечисленные выше вопросы, решаемые при обособлении объектов ИС. Кроме того, обособление на одном субъекте и сотрудников, и деятельности центра разработок, и результатов их труда в виде нематериального актива гарантируют отсутствие претензий налогового органа к тому, что именно данный субъект владеет объектом ИС и получает роялти за его использование, ведь именно он (его сотрудники) такой объект сотворили.

Как видим, вопросов, требующих решения при обособлении интеллектуального звена, довольно много, однако детальный подход к их решению позволяет не только обезопасить столь ценные активы от утраты, но и получить ощутимый налоговый эффект.