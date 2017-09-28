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Зачем нужно свидетельство о праве на наследство Свидетельство о праве на наследство необходимо для подтверждения права гражданина стать новым владельцем имущества умершего. Закон не требует обязательного получения свидетельства о праве на наследство. Но его надо получить, если, например, потребуется регистрация недвижимости или постановка на учет автомобиля. Свидетельство нужно и для распоряжения банковскими вкладами и акциями умершего. Но отсутствие свидетельства не может быть основанием для потери наследственных прав. Как правило, выдается отдельное свидетельство каждому наследнику. Также может быть выдано отдельное свидетельство на все наследуемое имущество или каждый вид отдельно.

Основание выдачи свидетельства о праве на наследство Нотариус выдает свидетельство по заявлению наследника. Нужно оплатить госпошлину. Госпошлина зависит от стоимости наследства и степени родства с умершим. Наследники первой и второй очереди оплачивают только 3% стоимости (но не больше 100 000 руб.), остальные родственники и не родственники — 6% (но не больше 1 000 000) от стоимости (ст. 333.24 НК РФ). Для получения свидетельства о праве на наследство важно установить нотариуса, ведущего конкретное наследственное дело. К нему наследник и обращается с заявлением о получении документа. На подачу обращения с момента открытия наследства отводится полгода. После этого восстановление срока возможно только по соответствующему решению суда. Заявление может подать как сам наследник лично, так и по почте. За него это может сделать его представитель по доверенности. Но нотариус примет заявление, только если есть основания для вступления в наследственные права. Основания для наследования по завещанию — указание наследников имущества в завещании. Основание для наследования по закону — отсутствие завещения и родственные связи умершего с наследником. В заявлении для нотариуса пишут: адрес нотариальной конторы и сведения о самом нотариусе;

сведения об умершем гражданине-наследодателе (фамилия, имя, отчество, адрес проживания);

сведения о наследнике. Паспортные данные, адрес проживания, характер связи между наследником и наследодателем: это могут быть родственные, брачные отношения, либо нахождение лица на иждивении и т.д.;

сведения об имуществе, которое входит в состав наследства умершего человека;

дата, подпись заявителя.

Документы для получения свидетельства о праве на наследство Если один или все наследники намереваются получить свидетельство о праве на наследство, документы должны быть подготовлены заранее. Пакет документов должен включать: заявление установленной формы;

подтверждение смерти наследодателя;

основание для получения наследства;

подтверждение прав собственности наследодателя на передаваемое имущество;

подтверждение стоимости передаваемого имущества на момент смерти.

Место выдачи свидетельства о праве на наследство Свидетельство выдается по месту открытия наследства. Это может быть: последнее место проживания наследодателя (в собственном, наемном или арендованном жилом помещении);

если последнее место проживания наследодателя не установлено, местом открытия наследства и получения свидетельства будет пребывание наследственного имущества Нужны документы: справка о последнем месте жительства (выдает ЖКО или полиция);

если последнее место жительства не установлено, то потребуются документы по пребыванию имущества (например, выписка из Единого государственного реестра);

если документы не удается получить, место открытия наследства устанавливает суд.

Срок выдачи свидетельства о праве на наследство Выдача свидетельства о праве на наследство по закону происходит через шесть месяцев, предусмотренных для принятия наследниками. Этот срок предусмотрен и для наследования по закону, и для наследования по завещанию. Свидетельство может быть получено и до истечения 6-месячного срока. Для этого надо предоставить документальные свидетельства того, что помимо известных наследников больше нет лиц, претендующих на наследство. Срок считается с даты смерти. Если она точно не известна, наследство открывается в последний день известного месяца или года.

Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию Если есть завещание на наследство, свидетельство будет выдано наследникам, указанным в завещании. Перед этим нотариус обязан установить: предоставлен ли конечный вариант завещания, не происходило дополнительных изменений или отмены;

имеются ли наследники, по закону претендующие на обязательную долю;

указано ли в завещании полное имущество умершего или только его часть. В последнем случае возможно получение свидетельства о праве на наследство только в том перечне, что указан в завещании. Все остальное имущество будет разделено согласно очередности между наследниками по закону.

Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство по закону Наследникам по закону выдадут свидетельство о праве на наследство, если: Установлена смерть наследодателя; Определено место и время открытия наследства; Определено наследственное имущество; Установлено отсутствие завещания; Определен круг наследников по закону (в порядке очередности); Имеются заявления наследников; Имеются все подтверждающие документы; Наследниками оплачена государственная пошлины; Истек 6-месячный срок для наследования.

Признание свидетельства о праве на наследство недействительным Через суд свидетельство о праве на наследство может быть признано недействительным. Заявление в суд обычно подают, когда: свидетельство выдали тем, кто не имеет право на наследство (недостойным наследникам);

свидетельство выдали без учёта прав и законных интересов других наследников;

завещание признано недействительным;

один из наследников пропустил срок обращения к нотариусу и он просит восстановить срок.