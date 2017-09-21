ТОП-10 ключевых навыков юриста
1. Ораторское искусствоРечь – ключевой инструмент, который использует юрист в своей профессиональной деятельности. Его визитная карточка, благодаря которой юрист себя презентует, демонстрирует свой уровень интеллекта.
Какой она – речь – должна быть:
- содержательной,
- культурной, грамотной,
- четкой и лаконичной,
- логичной,
- убедительной,
- наполненной, но не перенасыщенной терминологией,
- выразительной.
2. Навыки письмаУмение грамотно, ясно, точно и доступно изложить информацию на бумаге – один из важнейших навыков профессионала.
Не менее (если не более) важно – это постараться, чтобы текст поняли не только коллеги, но и клиенты. Правое регулирование в большинстве случаев равно сотням страниц сложного для восприятия текста.
И юрист должен довести суть до клиента, судей, присяжных, экспертов, других участников дела и процесса.
Специалисты по правовым вопросам должны:
- Изучить стилистические и механические аспекты написания.
- Не допускать грамматических ошибок.
- Получить навыки написания лаконичной и убедительной прозы.
- Получить опыт составления правовых документов: ходатайства, договоры, резолюции, меморандумы и др.
3. Умение работать с клиентомВ клиентоориентированной юридической отрасли честная и квалифицированная работа с клиентами имеет решающее значение для успеха специалиста и фирмы.
У юриста должен быть опыт работы с клиентами, а также развитые коммуникационные навыки (устные и письменные).
4. Умение искать и анализировать, применять логикуЮристам приходится иметь дело с огромным количеством сложной информации, в большинстве случаев написанной специфическим языком. Чтобы эффективно с ней работать юристу просто необходимы аналитические и логические навыки:
- Рассмотрение сложных письменных документов, составление выводов и установление связей между юридическими лицами.
- Развитие логического мышления.
- Структурирование и оценка аргументов.
- Использование индуктивных и дедуктивных методик в работе над выводами.
5. Изучение судебной практикиВ самом широком смысле это умение анализировать правовую проблему и находить возможные способы её решения после изучения законодательных актов, прецедентного права, судебных мнений, уставов, положений и другой информации.
Юрист должен овладеть:
- Основными техниками поиска информации.
- Навыками определения фактических обстоятельств дела.
- Искусство интерпретации, анализом (оценкой) правовой квалификации дела.
- Навыком определения применимой нормы права, ссылок на законы.
- Навыком работы с базами данных (поисковиками) судебных инстанций, справочных систем и пр.
6. ТехнологииТехнология стремительно меняет юридический ландшафт.
Сегодня это неотъемлемая часть юридических услуг. Поэтому профессионал должен:
- Быстро разбираться в программном обеспечении, оптимизирующим работу юристов (презентации, поисковые базы данных и пр.);
- Знать и владеть навыками работы с электронной почтой, системами голосовых сообщений, видеоконференциями;
- Обладать навыками интернет-сёрфинга, чтобы быстро и эффективно проводить поиск и анализ правовой информации.
7. Знание основных законов и правовых процедурВсе юристы, даже те, кто находится на дне юридической карьеры, должны обладать базовыми знаниями о материальном праве и юридической процедуре. Специалисты по правовым вопросам должны иметь общие знания:
- о местных и федеральных органах госуправления;
- о правилах и процедурах обращений, подачи ходатайств и пр.;
- об основополагающих принципах права в тех областях практики, в которых они работают;
- соответствующей юридической терминологии.
8. Тайм-менеджментВ профессии, основанной на бизнес-модели «оплата за час» и связывающей производительность с финансовой выгодой, юристы постоянно находятся под прессом времени.
Большие нагрузки, таймлайны и дедлайны – всё это, увы, привычные атрибуты работы юриста. Поэтому немаловажными навыками будут:
- развитие навыков многозадачности;
- планирование, умение управлением времени;
- расстановка приоритетов;
- умение работать в ограниченные сроки.
9. ОрганизованностьНавык, который поможет организовывать работу рабочей группы, департамента, компании:
- навык анализа, обработки, структурирования и управления больших объемов информации: документов, файлов и др.;
- умение определять цели, эффективно структурировать дело из огромного количества несвязанной информации;
- навыки работы с приложениями, помогающими управлять данными.
10. Работа в командеЮристы не работают в вакууме. Даже адвокатам-солистам приходится полагаться на секретарей и вспомогательный персонал, общаться с консультантами и экспертами. Может случиться и так, что дело потребует коллективных усилий нескольких адвокатов или адвокатских фирм.
Поэтому юристу не обойтись без навыков:
- работы в коллективе ради общей цели;
- координации и обмена информацией и знаниями;
- развитием коммуникативных навыков, чтобы более эффективно общаться с коллегами, сотрудниками, клиентами, экспертам.
- публичных выступлений и участия в командных мероприятиях, встречах и конференциях.