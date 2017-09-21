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ТОП-10 ключевых навыков юриста

21.09.17 09:45
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1. Ораторское искусство

Речь – ключевой инструмент, который использует юрист в своей профессиональной деятельности. Его визитная карточка, благодаря которой юрист себя презентует, демонстрирует свой уровень интеллекта.

Какой она – речь – должна быть:

  • содержательной,
  • культурной, грамотной,
  • четкой и лаконичной,
  • логичной,
  • убедительной,
  • наполненной, но не перенасыщенной терминологией,
  • выразительной.
Помимо того, что юрист должен уметь говорить, он обязан слушать и слышать клиентов, оппонентов, судей.

2. Навыки письма

Умение грамотно, ясно, точно и доступно изложить информацию на бумаге – один из важнейших навыков профессионала.

Не менее (если не более) важно – это постараться, чтобы текст поняли не только коллеги, но и клиенты. Правое регулирование в большинстве случаев равно сотням страниц сложного для восприятия текста.

И юрист должен довести суть до клиента, судей, присяжных, экспертов, других участников дела и процесса.

Специалисты по правовым вопросам должны:

  • Изучить стилистические и механические аспекты написания.
  • Не допускать грамматических ошибок.
  • Получить навыки написания лаконичной и убедительной прозы.
  • Получить опыт составления правовых документов: ходатайства, договоры, резолюции, меморандумы и др.

3. Умение работать с клиентом

В клиентоориентированной юридической отрасли честная и квалифицированная работа с клиентами имеет решающее значение для успеха специалиста и фирмы.

У юриста должен быть опыт работы с клиентами, а также развитые коммуникационные навыки (устные и письменные).

4. Умение искать и анализировать, применять логику

Юристам приходится иметь дело с огромным количеством сложной информации, в большинстве случаев написанной специфическим языком. Чтобы эффективно с ней работать юристу просто необходимы аналитические и логические навыки:

  • Рассмотрение сложных письменных документов, составление выводов и установление связей между юридическими лицами.
  • Развитие логического мышления.
  • Структурирование и оценка аргументов.
  • Использование индуктивных и дедуктивных методик в работе над выводами.

5. Изучение судебной практики

В самом широком смысле это умение анализировать правовую проблему и находить возможные способы её решения после изучения законодательных актов, прецедентного права, судебных мнений, уставов, положений и другой информации.

Юрист должен овладеть:

  • Основными техниками поиска информации.
  • Навыками определения фактических обстоятельств дела.
  • Искусство интерпретации, анализом (оценкой) правовой квалификации дела.
  • Навыком определения применимой нормы права, ссылок на законы.
  • Навыком работы с базами данных (поисковиками) судебных инстанций, справочных систем и пр.

6. Технологии

Технология стремительно меняет юридический ландшафт.

Сегодня это неотъемлемая часть юридических услуг. Поэтому профессионал должен:

  • Быстро разбираться в программном обеспечении, оптимизирующим работу юристов (презентации, поисковые базы данных и пр.);
  • Знать и владеть навыками работы с электронной почтой, системами голосовых сообщений, видеоконференциями;
  • Обладать навыками интернет-сёрфинга, чтобы быстро и эффективно проводить поиск и анализ правовой информации.

7. Знание основных законов и правовых процедур

Все юристы, даже те, кто находится на дне юридической карьеры, должны обладать базовыми знаниями о материальном праве и юридической процедуре. Специалисты по правовым вопросам должны иметь общие знания:

  • о местных и федеральных органах госуправления;
  • о правилах и процедурах обращений, подачи ходатайств и пр.;
  • об основополагающих принципах права в тех областях практики, в которых они работают;
  • соответствующей юридической терминологии.

8. Тайм-менеджмент

В профессии, основанной на бизнес-модели «оплата за час» и связывающей производительность с финансовой выгодой, юристы постоянно находятся под прессом времени.

Большие нагрузки, таймлайны и дедлайны – всё это, увы, привычные атрибуты работы юриста. Поэтому немаловажными навыками будут:

  • развитие навыков многозадачности;
  • планирование, умение управлением времени;
  • расстановка приоритетов;
  • умение работать в ограниченные сроки.

9. Организованность

Навык, который поможет организовывать работу рабочей группы, департамента, компании:

  • навык анализа, обработки, структурирования и управления больших объемов информации: документов, файлов и др.;
  • умение определять цели, эффективно структурировать дело из огромного количества несвязанной информации;
  • навыки работы с приложениями, помогающими управлять данными.

10. Работа в команде

Юристы не работают в вакууме. Даже адвокатам-солистам приходится полагаться на секретарей и вспомогательный персонал, общаться с консультантами и экспертами. Может случиться и так, что дело потребует коллективных усилий нескольких адвокатов или адвокатских фирм.

Поэтому юристу не обойтись без навыков:

  • работы в коллективе ради общей цели;
  • координации и обмена информацией и знаниями;
  • развитием коммуникативных навыков, чтобы более эффективно общаться с коллегами, сотрудниками, клиентами, экспертам.
  • публичных выступлений и участия в командных мероприятиях, встречах и конференциях.
Развивайте все эти навыки, и вы будете на пути к успеху в юридической профессии.

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Источник: Институт судебных экспертиз и криминалистики

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