Михалков проиграл суд по поводу статьи о "Налогах на болванки"

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Савеловский суд Москвы отказался взыскать более 2 миллионов рублей в пользу режиссера Никиты Михалкова за публикацию в СМИ статьи о "Налогах на болванки", сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.



Ответчиками по иску выступал ряд СМИ, в частности, газета "Известия", издание "ФедералПресс Медиа".



Истец считал, что статьи содержат ложные утверждения о том, что однопроцентный сбор от стоимости ввозимых в РФ электронных носителей и устройств поступают лично Михалкову.



Ответчики отметили, что в публикациях подробно и достоверно сообщается о продлении государственной аккредитации, дающей Российскому союзу правообладателей, главой которого является Михалков, полномочия по сбору "налога на болванки".



Ранее режиссер проиграл аналогичные споры к "Финам.Инфо" и РБК в Тверском и Гагаринском судах Москвы.