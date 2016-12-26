Фигуранту дела об обналичивании 23 млрд руб. запросили 5 лет колонии

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Хамовнический суд Москвы в понедельник, 26 декабря, в особом порядке рассмотрел дело Мусы Исраилова, который, по версии следствия, участвовал в обналичивании 23 млрд руб. через банк «Адмиралтейский».

В ходе прений гособвинитель запросила для Исраилова пять лет колонии общего режима, сообщает корреспондент РБК. Защитник Исраилова попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.



Исраилову вменяется незаконная банковская деятельность, а также пособничество в присвоении почти 546 млн руб. Согласно обвинительному заключению, которое зачитала на заседании представитель прокуратуры Диана Галиуллина, Исраилов был связан с руководством ООО «КБ «Адмиралтейский» — Иваном Кузнецовым и Ниной Максименко. Оба в разное время были председателями правления банка и сейчас проходят по отдельному уголовному делу, которое пока расследуется. Еще в одном деле о незаконных операциях в «Адмиралтейском» фигурировали Ренат Шабанов и Александр Филоян, которые возглавляли фиктивные фирмы. Они уже получили по два года колонии.



Преступная группа действовала с 29 июля 2011 года по 9 сентября 2015 года, говорится в обвинительном заключении. Исраилов помог руководству банка обналичить более 23 млрд руб. при помощи пяти подставных фирм, с которыми заказчики «обналички» заключали фиктивные договоры на поставку различных товаров, — «Триада», «Авиан», «Кверта», «ЭкоПром» и «Базис Бэттери». Клиенты банкиров переводили на счета номинальных компаний крупные суммы денег под видом закупки товаров и получали деньги обратно уже в виде наличных. Более 500 млн руб., присвоенные преступниками, были комиссией за незаконные операции (она составляла «не менее 2,2%», пояснила гособвинитель).

В своих махинациях обнальщики использовали лиц, «испытывающих материальные сложности и ведущих асоциальный образ жизни», говорится в обвинительном заключении: банкиры заставляли их подписывать учредительные бумаги фиктивных фирм, фальшивые счета-фактуры и накладные на якобы закупленные их клиентами товары, прочие документы.



Сам Исраилов, как следует из обвинения, помогал руководству банка искать клиентов для незаконных операций. Ущерб от его действий составил 210 млн руб. На эту сумму банк «Адмиралтейский», который является потерпевшей стороной, заявил ему гражданский иск.



Сам Исраилов заявил о полном признании вины и раскаянии, а его адвокат напомнил об активном сотрудничестве подсудимого со следствием, в частности о том, что он сам предоставил правоохранительным органам свидетельства незаконных операций в КБ «Адмиралтейский». Он обратил внимание суда на положительную характеристику личности Исраилова, наличие у него четверых детей и длительное содержание под домашним арестом. «Он сделал все выводы, — указал адвокат. — Он хочет приносить пользу обществу, выйти на работу, и есть работодатель, который готов его принять». Адвокат попросил приговорить Исраилова к наказанию, не связанному с лишением свободы.