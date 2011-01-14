Граждане, погасившие долги, смогут оперативно получить разрешение на выезд за границу

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Сенатор Вадим Тюльпанов внес в Госдуму поправки к закону "Об исполнительном производстве", предусматривающие создание офисов судебных приставов на пограничных пунктах. С их помощью погасившие свои долги граждане смогут оперативно получить разрешение на выезд за границу.

Сейчас должника могут не выпустить из страны, если сумма долга превышает 10 тыс. рублей, причём узнать о запрете на выезд человек может уже в аэропорту.

Поправки помогут восстановить права должников, выполнивших свои обязательства.

"Поправки предусматривают следующий пункт: "В случае предоставления должником сведений об исполнении требований исполнительного документа аресты и ограничения, введённые ранее, снимаются незамедлительно", — пояснил сенатор.

Если инициатива будет одобрена, приставы будут обязаны снимать ограничения на выезд в течение суток после погашения задолженности, передают РИА Новости.

"В новогодние праздники Федеральная служба судебных приставов частично и довольно успешно уже опробовала такую систему. Те должники, которые оплатили свои задолженности, но в компьютерной базе этот факт почему-то не был отражен, обрели возможность оперативно получить разрешение на выезд: для этого на круглосуточное дежурство во всех крупных пунктах пропуска, в том числе, в международных аэропортах заступили судебные приставы. Думаю, необходимо развить этот опыт и создать для него законодательную основу", — заявил сенатор.

Если разработанные поправки будут одобрены, на каждом погранпункте будут созданы офисы судебных приставов. Там расплатившиеся должники смогут получить разрешение на выезд, предъявив бумажную или электронную квитанцию об оплате.

Новые правила предлагается ввести с 1 января 2018 года, за это время ведомства смогут подготовить необходимую правовую базу.