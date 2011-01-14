Клерк.Ру
 

Госдуме предлагают обнулять портфель законопроектов после каждого созыва

10.01.17 17:24
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обнулять законотворческий портфель палаты с окончанием каждого созыва, сообщил журналистам во вторник руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Володин выступил с таким предложением на заседании Совета Думы во вторник, пишет Интерфакс.

"Сегодня на Совете Думы от председателя Госдумы Вячеслава Володина прозвучало дельное, на мой взгляд, предложение: может быть поступить радикально... Сегодня Володин сослался на опыт других стран, где каждый созыв обнуляет все полностью - вот все, что не успели рассмотреть в прошлом созыве, все обнуляется и новый созыв начинает заново", - рассказал Миронов.

По его мнению, в таком предложении Володина есть здравое зерно и эту тему еще можно обсудить.

Как отметил Миронов, в законодательном портфеле Госдумы есть законопроекты, которым более 20 лет, и уже устарел не только сам законопроект, но и даже те законы, в которые предлагалось внести поправки.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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