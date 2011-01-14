Замминистра юстиции назвал цель законопроекта об изъятии жилья за долги
Норма об изъятии единственного жилья за долги должна побудить должников не доводить ситуацию до такого состояния и самостоятельно рассчитываться» по счетам. Так считает замминистра юстиции России Михаил Гальперин.
«Наверное, важная цель закона побудить должников не доводить до такого состояния, а самостоятельно рассчитываться», — сообщил он в интервью телеканалу РБК. По мнению чиновника, «никто ему [должнику] не мешает продать свое жилье и на оставшиеся деньги купить другое». «А оставшиеся деньги вернуть взыскателю», — посоветовал Гальперин.
«Минимальный долг должен превышать пять процентов от оценочной стоимости квартиры», — также отметил замглавы министерства. По его словам, «меньше, чем за пять процентов от стоимости этот процесс не может быть запущен». «И во-вторых, что более важно, это должен быть долг, который установлен решением суда», — добавил он.
Кроме того, как рассказал Гальперин, предполагается, что решение о взыскании суд сможет принимать только в случае, если будет установлено, что «у лица нет иного другого имущества и его доходы несоразмерны долгу».
Сумму, которая будет выплачена должнику для приобретения другого жилья в том же населенном пункте, где он проживал раньше, будет устанавливать суд, уточнил замминистр
Ранее сообщалось о том, что Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение законопроект, который дает возможность обращать взыскание на единственное жилье должника.
Но путь описанный мною не кому не нужен т.к. это долго, дорого да и себе отрезать не получиться и куда проще регулировать все кнутом.
Больше придумать нечего было, самый главный вопрос куда идут вообще все те деньги, которые платятся, в карман чинушам. Не платят за воду ставьте заглушку, за свет отключайте какие проблемы то, а мы копим долги годами не решаем вопрос по возвратности
Разрешите с вами не согласиться. Дело в том что человеку голова дана не для того что бы в неё есть или на ней шапку носить, а для того что бы ей думать. И так как все население страны находится в равной информационной среде (справедливости ради замечу, что уровень внушаемости у каждого человека разный, но это не отменяет факта что нужно сначала подумать а уж потом делать), напрашивается логичный вопрос, почему вы или я не ведемся на маркетинговые мероприятия и не бежим сломя голову за кредитами на не нужные вещи, а к примеру абстрактный Толик из соседнего подъезда, имеет 25 кредитов по которым он не может рассчитаться и по этому скрывается от коллекторов?
Идея отнимать единственное жилье не так уж и плоха местами, если подумать. Во-первых, малость снизятся цены на жилье, за счет выброса на рынок изымаемых у должников квадратных метров. Во-вторых, повысится мобильность населения - иногородним жилье станет доступнее в вашем городе. А выселяемый должник-банкрот, ранее привязанный единственным жильем к данному населенному пункту, сможет на остаток денег переехать в ту же нерезиновую, к примеру, и начать работать там, снимая жилье...
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