Клерк.Ру
 

Замминистра юстиции назвал цель законопроекта об изъятии жилья за долги

11.01.17 15:04
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Норма об изъятии единственного жилья за долги должна побудить должников не доводить ситуацию до такого состояния и самостоятельно рассчитываться» по счетам. Так считает замминистра юстиции России Михаил Гальперин.

«Наверное, важная цель закона побудить должников не доводить до такого состояния, а самостоятельно рассчитываться», — сообщил он в интервью телеканалу РБК. По мнению чиновника, «никто ему [должнику] не мешает продать свое жилье и на оставшиеся деньги купить другое». «А оставшиеся деньги вернуть взыскателю», — посоветовал Гальперин.

«Минимальный долг должен превышать пять процентов от оценочной стоимости квартиры», — также отметил замглавы министерства. По его словам, «меньше, чем за пять процентов от стоимости этот процесс не может быть запущен». «И во-вторых, что более важно, это должен быть долг, который установлен решением суда», — добавил он.

Кроме того, как рассказал Гальперин, предполагается, что решение о взыскании суд сможет принимать только в случае, если будет установлено, что «у лица нет иного другого имущества и его доходы несоразмерны долгу».

Сумму, которая будет выплачена должнику для приобретения другого жилья в том же населенном пункте, где он проживал раньше, будет устанавливать суд, уточнил замминистр

Ранее сообщалось о том, что Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение законопроект, который дает возможность обращать взыскание на единственное жилье должника.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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10 мнений
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Аноним
, Москва
Побудить должников рассчитываться по долгам, могут только две вещи. Первое мощная пропагандистская компания направленная на повышение финансовой грамотности населения и создание негативного образа неплательщика. Людям нужно вдалбливать в голову что нужно жить по-доходам, что нужно думать о будущем и планировать доходы и расходы, что нужно читать что подписываешь, что стыдно быть неплательщиком, что обязательства надо исполнять или не брать их на себя. И делать это по всем правилам проведения пропаганды. Второе условие это создание в стране среды достойного уровня жизни населения. А это в первую очередь создание рабочих мест и выплата достойной заработной платы. Во вторую более-менее справедливое распределение национального благосостояния между гражданами.
Но путь описанный мною не кому не нужен т.к. это долго, дорого да и себе отрезать не получиться и куда проще регулировать все кнутом.
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Аноним
, Челябинск

Больше придумать нечего было, самый главный вопрос куда идут вообще все те деньги, которые платятся, в карман чинушам. Не платят за воду ставьте заглушку, за свет отключайте какие проблемы то, а мы копим долги годами не решаем вопрос по возвратности 

Клерк
yng
, Санкт-Петербург
Пока у нас только одна пропаганда - кредитов! Берите кредиты!! Кому кредиты!!! А вот горячие кредиты! Как пирожки. Потом говорят: никто их не заставлял брать кредиты!! Заставлял. Людей просто зомбируют. В любом магазине реклама прежде всего даже не товаров - кредитов. Людям вдалбливают в головы - бери, бери, и народ берёт, как барашки. И потом раз - единственное жильё отнимают. Это всё продуманная политика партии и правительства. Необходимо отменить такую навязчивую рекламу кредитов именно из-за низкой финансовой грамотности населения!
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Аноним
, Самара
Все, что угодно, только бы не решать корневые проблемы. Почему не разработать программу поддержки населения, внедрения института государственного субсидирования приобретения того же жилья. А то мало того, что кредит берем на жилье, так еще всякие кап. ремонты обязывают оплачивать, повышенные тарифы ЖКХ и т.п. Ситуации бывают разные: одно дело - когда у чиновника долг, совершенно иное - когда долг у простого смертного.
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Аноним
, Москва
yng
Потом говорят: никто их не заставлял брать кредиты!! Заставлял.

Разрешите с вами не согласиться. Дело в том что человеку голова дана не для того что бы в неё есть или на ней шапку носить, а для того что бы ей думать. И так как все население страны находится в равной информационной среде (справедливости ради замечу, что уровень внушаемости у каждого человека разный, но это не отменяет факта что нужно сначала подумать а уж потом делать), напрашивается логичный вопрос, почему вы или я не ведемся на маркетинговые мероприятия и не бежим сломя голову за кредитами на не нужные вещи, а к примеру абстрактный Толик из соседнего подъезда, имеет 25 кредитов по которым он не может рассчитаться и по этому скрывается от коллекторов?

Клерк
AFKoni
, Москва
Ну ну - облегчают работу кредитным организация, да всяким мошенникам-вот основная цель. Кто крышует весь этот сектор .Там где закон подгоняют под только чтоб взять --закона никогда не будет а будут только понятия 
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Аноним
, Новосибирск

Идея отнимать единственное жилье не так уж и плоха местами, если подумать. Во-первых, малость снизятся цены на жилье, за счет выброса на рынок изымаемых у должников квадратных метров.  Во-вторых, повысится мобильность населения - иногородним жилье станет доступнее в вашем городе. А выселяемый должник-банкрот, ранее привязанный единственным жильем к данному населенному пункту, сможет на остаток денег переехать в ту же нерезиновую, к примеру, и начать работать там, снимая жилье...

Клерк
yng
, Санкт-Петербург
Разрешите с вами не согласиться. Дело в том что человеку голова дана не для того что бы в неё есть или на ней шапку носить, а для того что бы ей думать. И так как все население страны находится в равной информационной среде (справедливости ради замечу, что уровень внушаемости у каждого человека разный, но это не отменяет факта что нужно сначала подумать а уж потом делать), напрашивается логичный вопрос, почему вы или я не ведемся на маркетинговые мероприятия и не бежим сломя голову за кредитами на не нужные вещи, а к примеру абстрактный Толик из соседнего подъезда, имеет 25 кредитов по которым он не может рассчитаться и по этому скрывается от коллекторов?

 

Уважаемый Аноним, потому мы с Вами и не бежим сломя голову за кредитами, т.к. знаем, что это такое, мы образованные люди в области финансового права. А Толик? Он ни за что не прочитает кредитный договор! Зачем? В рекламе написано - только паспорт покажите и что хочешь заберите!! Именно на Толиков она и рассчитана. И именно из таких Толиков состоит огромная армия неплательщиков. Не все получают финансовое образование, сантехники тоже очень нужны нашей стране, и грузчики необходимы! Но пользоваться этим, я считаю, бесчеловечно.
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Аноним
, Новороссийск
Тут проблема не кредитов) Проблема долгов за ЖКУ, у меня масса примеров - живут алкоголики - долг за 4-х комнатную квартиру в одну УК 300 000, в другую УК 300 000 им плевать на это)) Взыскивать нечего, ставить заглушки на существующие сети нет технической возможности, можно отключить электричество, но наши "умельцы" тут же его подключают сами. При этом ресурсоснабжающие организации взыскивают деньги с управляющей компании - итог УК банкрот, собственнику долг списан и привет. Сейчас хоть срок давности изменили по этим долгам... В среднем платежи за жку у нас держатся на уровне 50-60%, остальные 40% - Не платят! Многие даже не потому что нечем, а потому что с них не взыщешь... Делается все это специально, воровство ресурсов (свет, вода) путем незаконных подключений, махинаций с приборами учета колоссальное... По этому прежде чем говорить про то какая власть у нас "хорошая" подумайте - это власть ли или Петя, Вася, Саша и наш русский менталитет - крали, крадем и красть будем, что вверху то и внизу.
Клерк
Sharlynn
, Калининград

Аноним, Вы писали:

Тут проблема не кредитов) Проблема долгов за ЖКУ, у меня масса примеров - живут алкоголики - долг за 4-х комнатную квартиру в одну УК 300 000, в другую УК 300 000 им плевать на это)) Взыскивать нечего, ставить заглушки на существующие сети нет технической возможности, можно отключить электричество, но наши "умельцы" тут же его подключают сами. При этом ресурсоснабжающие организации взыскивают деньги с управляющей компании - итог УК банкрот, собственнику долг списан и привет. Сейчас хоть срок давности изменили по этим долгам... В среднем платежи за жку у нас держатся на уровне 50-60%, остальные 40% - Не платят! Многие даже не потому что нечем, а потому что с них не взыщешь... Делается все это специально, воровство ресурсов (свет, вода) путем незаконных подключений, махинаций с приборами учета колоссальное... По этому прежде чем говорить про то какая власть у нас "хорошая" подумайте - это власть ли или Петя, Вася, Саша и наш русский менталитет - крали, крадем и красть будем, что вверху то и внизу.

 

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