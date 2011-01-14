Замминистра юстиции назвал цель законопроекта об изъятии жилья за долги

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Норма об изъятии единственного жилья за долги должна побудить должников не доводить ситуацию до такого состояния и самостоятельно рассчитываться» по счетам. Так считает замминистра юстиции России Михаил Гальперин.

«Наверное, важная цель закона побудить должников не доводить до такого состояния, а самостоятельно рассчитываться», — сообщил он в интервью телеканалу РБК. По мнению чиновника, «никто ему [должнику] не мешает продать свое жилье и на оставшиеся деньги купить другое». «А оставшиеся деньги вернуть взыскателю», — посоветовал Гальперин.



«Минимальный долг должен превышать пять процентов от оценочной стоимости квартиры», — также отметил замглавы министерства. По его словам, «меньше, чем за пять процентов от стоимости этот процесс не может быть запущен». «И во-вторых, что более важно, это должен быть долг, который установлен решением суда», — добавил он.



Кроме того, как рассказал Гальперин, предполагается, что решение о взыскании суд сможет принимать только в случае, если будет установлено, что «у лица нет иного другого имущества и его доходы несоразмерны долгу».



Сумму, которая будет выплачена должнику для приобретения другого жилья в том же населенном пункте, где он проживал раньше, будет устанавливать суд, уточнил замминистр



Ранее сообщалось о том, что Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение законопроект, который дает возможность обращать взыскание на единственное жилье должника.