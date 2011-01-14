Клерк.Ру
 

В Иркутской области наказали трудинспекторов за участие в судах против ИП

11.01.17 17:14
Просмотров: 

Иркутская региональная прокуратура провела проверку в госинспекции по труду. В результате два сотрудника Черемховского отдела были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение действующего законодательства.

В Прокуратуру с просьбой провести соответствующую проверку, обратился региональный бизнес-омбудсмен после заявления предпринимателя.

В суде рассматривались несколько дел, фигурантами которых был предприниматель и его бывшие работники. Интересы экс-сотрудников на основании доверенностей представляли государственные инспекторы труда. Примечательно, что в судебных процессах они выступали не от имени Государственной инспекции труда в Иркутской области, а как обычные представители. Причем участвовали как в трудовых спорах, так и в гражданско-правовых. Последние вообще не относятся к компетенции инспекции труда.

Сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена посчитали, что инспекторы могли повлиять на объективность процесса. У них была возможность воспользоваться своим положением, запрашивать и получать у работодателей и их представителей, органов исполнительной власти и местного самоуправления документы, информацию. Также чиновники могли беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений проверять предприятия всех организационно-правовых форм и форм собственности, работодателей - физических лиц, получать дополнительные доказательства (документы, сведения, оказывать давление на свидетелей). Кроме того, участвуя в процессе, государственный инспектор труда может оказывать давление как на предпринимателя, так и на суд.

Сложившаяся ситуация позволяла предположить, что названная незаконной деятельность инспекторов могла нанести ущерб государственным интересам. Инспекторы труда участвовали в судебных спорах в свое рабочее время, что не могло не помешать выполнению должностных обязанностей.

По данному факту прокуратура Иркутской области провела проверку, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена. Участие инспекторов в одном из судебных заседаний признано нарушением административного регламента Федеральной службы по труду и занятости. Из-за этого приказом руководителя Государственной инспекции труда в Иркутской области два государственных инспектора привлечены к дисциплинарной ответственности. Еще одного сотрудника не удалось наказать, так как он уволился.

Заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов рассказал, что все проверки в отношении предпринимателя, который обратился к омбудсмену, будут проводить инспекторы других территориальных отделов. Это позволит исключить возможные конфликты в будущем

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Написать свое мнение
4 мнения
Аватар
Аноним
, Иркутск

У одного из них дом подожгли из-за того что он защитил работника от этих бандитов, которых защищает Москаленко

<b>Модератор</b>
бух2007
Из крайности в крайность кидаются. Защищая права предпринимателей, не обязательно палку перегибать.
Он нарушил ТК, а трудинспекторы виноваты))
Аватар
Аноним
, Иркутск

В Иркутской области наказали трудинспекторов за участие в судах 

Москаленко всегда раздувает из мухи слона, когда дело касается Черемхово, потому что не ладит с местными властями - это только политика

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»
Бухгалтерские новости
 
Электронные обращения в Трудинспекцию следует отправлять через учетную запись на Госуслугах
 
Трудовые новости
 
Что делать, если к вам пришла трудовая инспекция с проверкой по жалобам работников?
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ
Другие материалы региона
Рубрики
еще
»
Мнения6
Аноним прокомментировал материал «Мизулина предлагает ввести ответственность за незаконное изъятие детей»
01:50
Клерк
Nikost прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
01:42
Аноним прокомментировал материал «Плату за ЖКУ предложено привязать к зарплате»
01:32
Клерк
Sharlynn прокомментировал материал «Замминистра юстиции назвал цель законопроекта об изъятии жилья за долги»
01:22
Аноним прокомментировал материал «В каком виде вы храните банковские выписки?»
01:14
Невероятна, но факт!
saigak прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
00:49
Аноним прокомментировал материал «Средняя зарплата в Кемеровской области составляет 27 315 рублей»
вчера, 22:50
Аноним прокомментировал материал «Домовладельцы уплачивают налог на имущество и земельный налог»
вчера, 21:58
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 21:38
Аноним прокомментировал материал «Замминистра юстиции назвал цель законопроекта об изъятии жилья за долги»
вчера, 21:05
Клерк
yante прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:30
Клерк
gordana прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:27
Клерк
yante прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:20
Клерк
gordana прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:20
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 20:01
Клерк
Она прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 19:41
Аноним прокомментировал материал «Возможна ли торговля с использованием своей квартиры без перевода ее в нежилое помещение»
вчера, 18:38
Аноним прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 18:14
Аноним прокомментировал материал «Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%»
вчера, 17:56
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 17:29
Аноним прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 17:03
Аноним прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
вчера, 17:02
Аноним прокомментировал материал «Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%»
вчера, 16:51
Клерк
sv777 прокомментировал материал «Стартовала декларационная кампания по НДФЛ за 2016 год»
вчера, 16:47
кво
Вислоухая прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:44
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:38
Аноним прокомментировал материал «В каком виде вы храните банковские выписки?»
вчера, 16:33
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:29
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Весь год премии начислялись по коду 2000, а в справку 2-НДФЛ должны попасть с кодом 2002»
вчера, 16:15
кво
Вислоухая прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:07
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «Весь год премии начислялись по коду 2000, а в справку 2-НДФЛ должны попасть с кодом 2002»
вчера, 16:04
Клерк
shiryaevpro прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 16:03
Клерк
С.В прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:00
Клерк
С.В прокомментировал материал «Все нововведения по страховым взносам с 2017 года. Все плохо»
вчера, 15:56
Аноним прокомментировал материал «Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%»
вчера, 15:50
еще
 