В Иркутской области наказали трудинспекторов за участие в судах против ИП

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Иркутская региональная прокуратура провела проверку в госинспекции по труду. В результате два сотрудника Черемховского отдела были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение действующего законодательства.

В Прокуратуру с просьбой провести соответствующую проверку, обратился региональный бизнес-омбудсмен после заявления предпринимателя.

В суде рассматривались несколько дел, фигурантами которых был предприниматель и его бывшие работники. Интересы экс-сотрудников на основании доверенностей представляли государственные инспекторы труда. Примечательно, что в судебных процессах они выступали не от имени Государственной инспекции труда в Иркутской области, а как обычные представители. Причем участвовали как в трудовых спорах, так и в гражданско-правовых. Последние вообще не относятся к компетенции инспекции труда.

Сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена посчитали, что инспекторы могли повлиять на объективность процесса. У них была возможность воспользоваться своим положением, запрашивать и получать у работодателей и их представителей, органов исполнительной власти и местного самоуправления документы, информацию. Также чиновники могли беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений проверять предприятия всех организационно-правовых форм и форм собственности, работодателей - физических лиц, получать дополнительные доказательства (документы, сведения, оказывать давление на свидетелей). Кроме того, участвуя в процессе, государственный инспектор труда может оказывать давление как на предпринимателя, так и на суд.

Сложившаяся ситуация позволяла предположить, что названная незаконной деятельность инспекторов могла нанести ущерб государственным интересам. Инспекторы труда участвовали в судебных спорах в свое рабочее время, что не могло не помешать выполнению должностных обязанностей.

По данному факту прокуратура Иркутской области провела проверку, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена. Участие инспекторов в одном из судебных заседаний признано нарушением административного регламента Федеральной службы по труду и занятости. Из-за этого приказом руководителя Государственной инспекции труда в Иркутской области два государственных инспектора привлечены к дисциплинарной ответственности. Еще одного сотрудника не удалось наказать, так как он уволился.

Заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов рассказал, что все проверки в отношении предпринимателя, который обратился к омбудсмену, будут проводить инспекторы других территориальных отделов. Это позволит исключить возможные конфликты в будущем