Роспотребнадзор уже нашел полмиллиона литров запрещенной к реализации спиртовой продукции

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Роспотребнадзор отчитался о работе по реализации постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции».

Специалистами Роспотребнадзора проверено более 22,5 тысяч торговых точек, арестовано более 451 тысяч единиц продукции объемом более 545 тысяч литров. Запрещенная к реализации продукция в 94% случаев выявлена в объектах малого бизнеса и лишь 3% приходится на сетевые магазины.



Наибольшее количество продукции арестовано в Мурманской, Волгоградской областях, Алтайском и Забайкальском краях.