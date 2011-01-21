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Матвиенко предлагает запретить менять кодексы чаще двух раз в год

18.01.17 16:04
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает ввести законодательную норму, запрещающую внесение изменений чаще двух раз в год в Уголовный, Налоговый, Административный и другие кодексы.

"Прошу Евгения Викторовича Бушмина (вице-спикера Совета Федерации) совместно с комитетом по конституционному законодательству подготовить предложения по возможности введения нормы о том, что поправки в кодексы могут вноситься только консолидировано, не чаще одного раза за сессию и причем не на заключительном заседании", — заявила Матвиенко на открытии весенней сессии Совфеда.
 

На встрече с руководством палат Федерального Собрания президент призвал с осторожностью вносить изменения в действующее законодательство, пишет РИА Новости. В прошлом году в некоторые правовые акты поправки вносились более 40 раз, подчеркнула спикер.

"Глава государства подчеркнул, что необходимо очень внимательно смотреть, как сочетаются между собой новые нормы. Особенно это касается наших ключевых кодексов: Уголовного, Налогового, Кодекса об административных правонарушениях", — сказала Матвиенко.

Она отметила, что уже обращала внимание на недопустимую ситуацию, когда на последних заседаниях сенаторам приходится рассматривать едва ли не половину из принятых в сессию законов. "Это может, в конце концов, отразиться на качестве нашей работы", — заявила спикер.

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1 мнение
Клерк
yante
, Новороссийск

Лучше бы запретила депутатам автомобили покупать, и депутаты бы ездили на метро и троллейбусах - поддерживая отечественного производителя :)

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