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Генпрокуратура обобщила результаты формирования Сводного плана проведения плановых проверок

19.01.17 14:04
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Геральной прокуратурой РФ и региональными прокуратурами изучены проекты планов проверок контролирующих органов на 2017 год. Так, из предложенных около 460 тыс. мероприятий по контролю в отношении субъектов предпринимательства прокурорами согласовано лишь 386 тыс. проверок, запланированных контролирующими органами всех уровней.

При реализации полномочий по формированию сводного плана на 2017 год органами прокуратуры пресекались факты включения контролерами в план проверок добросовестных субъектов малого предпринимательства, проведение которых находится под запретом.

По-прежнему включались в план проверки в отношении ликвидированных хозяйствующих субъектов, а также с нарушением установленной законодательством периодичности их проведения.

Как отмечается на сайте Генпрокуратуры,  в настоящее время существует более двух десятков видов государственного контроля, на которые не распространяются требования Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В частности, требования указанного закона не распространяются на налоговые проверки.

Однако Генеральной прокуратурой РФ подготовлен законопроект, предусматривающий распространение действия названного Федерального закона на все виды государственного контроля (надзора). В настоящее время он проходит процедуру согласования в Правительстве РФ.

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