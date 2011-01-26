Клерк.Ру
 

За надругательство над флагом субъекта РФ предлагают наказывать по Уголовному кодексу

25.01.17 14:36
Просмотров: 

Депутат Валерий Газзаев предложил распространить действие статьи 329 УК "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации" на флаги и гербы субъектов Федерации. Законопроект был сегодня внесен в Госдуму.

В пояснительной записке автор проекта пишет, что когда" хулиганы на спортивном мероприятии цинично под камеры глумятся над флагом того или иного региона, публично оскверняет этот флаг, рвут его
на части, топчут, сжигают прямо на стадионе, то правоохранительные органы могут инкриминировать этим лицам мелкое хулиганство либо нарушение правил пожарной безопасности". Но, по мнению депутата, такие умышленные провокации сталкивают жителей различных регионов, сознально сеется рознь и вражда.

Напомним, что в статье 329 УК наказание максимальное установлено в виде лишение свободы до одноо года.

Валерий Газзаев в прошлом являлся футболистом и тренером (в том числе и футбольной сборной России).

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Юридические новости
 
Законопроект о декриминализации побоев в семье прошел второе чтение
 
Новости директору
 
Ответственность за киберпреступления ужесточат
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
7
Мнения94
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Вместо 2/18% ставка по прибыли планируется 3/17%»
14:27
Аноним прокомментировал материал «Вместо 2/18% ставка по прибыли планируется 3/17%»
14:12
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
13:57
Аноним прокомментировал материал «Вместо 2/18% ставка по прибыли планируется 3/17%»
13:56
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Вместо 2/18% ставка по прибыли планируется 3/17%»
13:54
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Спецобъект при УСН. Как налог обложили налогом»
13:52
Аноним прокомментировал материал «488-ФЗ: «контрольный» удар по бизнесу»
13:49
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Спецобъект при УСН. Как налог обложили налогом»
13:45
Аноним прокомментировал материал «Мир изменился, утверждает «Касперский»»
13:43
Клерк
yante прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
13:42
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
13:41
Аноним прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
13:28
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Мир изменился, утверждает «Касперский»»
13:21
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Мир изменился, утверждает «Касперский»»
13:13
Аноним прокомментировал материал «Вместо 2/18% ставка по прибыли планируется 3/17%»
13:13
Клерк
lala07 прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
13:12
Клерк
elena.ele111256 прокомментировал материал «ИП-работодатели обязаны зарегистрироваться в ФСС»
13:09
Аноним прокомментировал материал «Мир изменился, утверждает «Касперский»»
13:06
Аноним прокомментировал материал «Онлайн-кассы. Уже с 1 февраля»
13:04
Аноним прокомментировал материал «Пожаловаться на коррупцию можно в онлайн-режиме»
13:02
Клерк
НВЗ прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
12:57
Аноним прокомментировал материал «Расходы на доставку сотрудников до места работы можно учесть при расчете налога на прибыль»
12:45
Клерк
Анира прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
12:36
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Спецобъект при УСН. Как налог обложили налогом»
12:36
Аноним прокомментировал материал «Мир изменился, утверждает «Касперский»»
12:35
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Мир изменился, утверждает «Касперский»»
12:27
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Налоговые каникулы: кто ими может воспользоваться?»
12:27
Аноним прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
12:23
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Внутреннее письмо Олега Тинькова попало в сеть. Реакция»
12:20
Аноним прокомментировал материал «Директор Фонда кино Антон Малышев, комментируя возможность увеличения госпошлины для голливудских фильмов в 1500 раз»
12:17
Аноним прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
12:14
Клерк
shiryaevpro прокомментировал материал «Объем электронных документов ежегодно растет в разы»
12:06
Аноним прокомментировал материал «Объем электронных документов ежегодно растет в разы»
11:53
Клерк
Natatalka прокомментировал материал «Спецобъект при УСН. Как налог обложили налогом»
11:50
Клерк
sunflower_tk прокомментировал материал «Расходы на доставку сотрудников до места работы можно учесть при расчете налога на прибыль»
11:44
Аноним прокомментировал материал «Роструд утвердил перечень нормативных актов, соблюдение которых может проверить трудинспекция»
11:42
еще
 