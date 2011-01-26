За надругательство над флагом субъекта РФ предлагают наказывать по Уголовному кодексу

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Депутат Валерий Газзаев предложил распространить действие статьи 329 УК "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации" на флаги и гербы субъектов Федерации. Законопроект был сегодня внесен в Госдуму.

В пояснительной записке автор проекта пишет, что когда" хулиганы на спортивном мероприятии цинично под камеры глумятся над флагом того или иного региона, публично оскверняет этот флаг, рвут его

на части, топчут, сжигают прямо на стадионе, то правоохранительные органы могут инкриминировать этим лицам мелкое хулиганство либо нарушение правил пожарной безопасности". Но, по мнению депутата, такие умышленные провокации сталкивают жителей различных регионов, сознально сеется рознь и вражда.

Напомним, что в статье 329 УК наказание максимальное установлено в виде лишение свободы до одноо года.

Валерий Газзаев в прошлом являлся футболистом и тренером (в том числе и футбольной сборной России).