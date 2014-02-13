Магаданские приставы наложили арест на дамскую сумочку

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Судебные приставы Магаданской области наложили арест на дамскую сумочку прямо во время приема гражданки, задолжавшей коммунальным службам.

Как рассказывается на сайте ФССП, в связи с неуплатой коммунальных платежей на кругленькую сумму в 65 тыс.рублей, у жительницы Магадана были арестованы банковские счета. Такая мера пришлась ей не по нраву и привела на прием к судебному приставу-исполнителю. С собой неплательщица принесла 300 рублей в счет погашения долга и потребовала снять арест со счетов в банке.

Однако ей разъяснили, что со счетов арест будет снят только после погашения задолженности в полном объеме. На приеме под процедуру наложения ареста попала дамская сумочка женщины, оценка которой составила 1 000 рублей.



В ходе проведения исполнительных действий женщина всячески пыталась оказывать противодействие судебным приставам, отказывалась предоставлять имущество для составления ареста, подписывать и принимать документы, вела себя вызывающе. В результате такого поведения в отношении неплательщицы было составлено 7 административных протоколов по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ за нарушение законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, что повлекло за собой наложение 7 административных штрафов по 1 000 рублей каждый.



В результате должнице пришлось выплатить не только долги по коммунальным платежам, но и оплатить 7 тыс.рублей штрафов.