226 млн рублей неуплаченных налогов инкриминируют владимирскому индивидуальному предпринимателю

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Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя А.М. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в 1999 году А.М. зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с основными видами деятельности по производству, торговле, в том числе по кредитным программам, ремонту, оказанию бытовых услуг с изделиями из меха и кожи.



В 2010 году предприниматель перешел на упрощенную систему налогообложения, получив государственную льготу в виде освобождения от уплаты налога на доходы и имущество физических лиц. Существенной особенностью данного режима налогообложения является соблюдение ограничений по предельному размеру доходов в отчетный период не более 60 миллионов и среднештатной численности работников 100 человек.



Бизнес А.М. разрастался, росла и прибыль, однако он продолжал подавать в уполномоченные органы декларации с сокрытым реальным доходом и уклонялся от обязанности перехода на общий порядок уплаты налогов.



В целях сокрытия доходов предприниматель создал подконтрольные организации, в которые вошел в качестве соучредителя либо руководителя. Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬ-МЕХ», «ЭЛЬМЕХ-М», «Ковровские меха», «Мутон», «Пятигорские меха» и другие работали как единое лицо, имели единые товарный знак и марку, управлялись А.М., но по налоговому учету позиционировались как независимые предприятия с льготным режимом налогообложения.



Часть доходов А.М. скрывал путем перечисления на личные банковские карты. Применялись способы создания формального документооборота, в частности, при сдаче в аренду недвижимого имущества торгово-делового центра «Гранд» в городе Владимире.



Выездной налоговой проверкой вскрыты манипуляции бизнесмена, который применил схему «дробления бизнеса» и получал многомиллионные доходы от деятельности зависимых ему организаций и иных источников.



В результате в период с 1 января 2012 по 31 декабря 2014 года А.М. не исчислил с полученных доходов налоги на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму в размере свыше 226 миллионов 567 тысяч рублей, чем причинил ущерб государственной казне в особо крупном размере.