Подготовлен законопроект, касающийся уплаты госпошлины по делам в арбитражах

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Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект № 91704-7, касающийся порядка уплаты и зачета госпошлины по делам, рассматриваемым арбитражными судами.

Законопроектом предусматриваются положения об уплате госпошлины при обжаловании в арбитражных судах судебного приказа, определения об отказе в принятии искового заявления или заявления о выдаче судебного приказа, определения по делу об оспаривании решений третейского суда, а также при подаче надзорной жалобы посредством внесения изменений в пункт 1 статьи ЗЗЗ.21 НК РФ.

В целях унификации положений статей ЗЗЗ.19 и ЗЗЗ.21 НК РФ законопроектом предлагается сформулировать положение об уплате госпошлины при подаче надзорной жалобы без указания на перечень судебных актов, на которые такая жалоба может быть подана, и закрепить, что в этом случае госпошлина уплачивается в размере государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера, передает РАПСИ.

Подпункт 6 пункта 1 статьи ЗЗЗ.22 НК РФ, предусматривающий уплату госпошлины при подаче заявлений о пересмотре в порядке надзора судебных актов при условии, что судебные акты не были обжалованы в кассационной инстанции, предлагается исключить в связи с обжалованием в президиум ВС РФ в силу части 3 статьи 308.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебных актов судебной и апелляционной коллегии ВС РФ.

Кроме того, законопроектом уточняется положение подпункта 7 пункта 1 статьи 333.22 НК РФ. Предлагается предусмотреть, что при отказе в принятии искового заявления (заявления) или заявления о выдаче судебного приказа либо при отмене судебного приказа уплаченная госпошлина при предъявлении искового заявления (заявления) или заявления о выдаче судебного приказа засчитывается в счет подлежащей уплате государственной пошлины.

Документ был разработан, в том числе в связи с изменениями, внесенными в последнее время в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, отмечается в пояснительной записке.