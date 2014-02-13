Суд отклонил кассацию авиакомпании "Победа" по делу о провозе на рейсах багажа до 10 кг
Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения судов нижестоящих инстанций, признавших законным предписание Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 29 февраля 2016 года о бесплатном провозе багажа весом до 10 кг на рейсах авиакомпании "Победа".
Таким образом суд отклонил кассацию авиакомпании, пишет "Интерфакс".
История дела началась со скандала: авиакомпания потребовала от пассажирки оплатить провоз рюкзака, сославшись на то, что согласно правилам авиакомпании бесплатному провозу в салоне подлежит только дамская сумочка или портфель. У пассажирки для провоза в салоне имелся только рюкзак, дамской сумочки при ней не было. При этом она оплатила 2 тыс. рублей за провоз багажа сверх установленной нормы. После жалобы пассажирки и было выдано предприсание Ространснадзора устранить нарушение, однако авиакомпания с этим не согласилась.
Думаю они будут дальше бороться. Формально по п. 133, 135 Федеральных правил перевозки они правы, а суд почему-то пеняет победовскими же правилами, которые признают возможность провоза багажа в салоне, но не бесплатно, а за деньги.