ФАС оштрафовала МТС за использование фирменного стиля Мегафона

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ФАС России оштрафовал ПАО "МТС" на 250 тыс.рублей за административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.33 КоАП РФ, сообщается на сайте ведомства.

25 июля 2016 года Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала реализацию ПАО «МТС» на территории РФ стартовых комплектов и СИМ-карт тарифа «Свободный» с использованием в их оформлении элементов фирменного стиля ПАО «МегаФон», в том числе цветовой гаммы, недобросовестной конкуренцией.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено заявлению ПАО «МегаФон».