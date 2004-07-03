Конституционный суд подтвердил, что родители детей-инвалидов имеют право на скидку 50% по ОСАГО

Конституционный суд РФ опубликовал постановление, в котором подтвердил право инвалидов на предоставление компенсации в размере 50% от уплаченной страховой премии по ОСАГО даже в тех случаях, когда автомобиль зарегистрирован на их законного представителя, говорится в материалах суда.



В мировой суд города Выксы Нижегородской области обратилась мать двоих малолетних детей-инвалидов Наталья Бирюкова, которой в местном управлении соцзащиты отказали в компенсации в размере 50% от уплаченной страховой премии по ОСАГО. По закону такая компенсация положена инвалидам, в том числе и детям-инвалидам, имеющим транспортные средства по медицинским показаниям, или их законным представителям. Однако в компенсации женщине было отказано, поскольку владельцем автомобиля является она, а не дети. Мировой судья счел, что норма нарушает права инвалидов, приостановил производство по делу и обратился в КС за разъяснениями.



Конституционный суд признал не противоречащим Конституции РФ абзац первый пункта 1 статьи 17 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", передает РИА Новости.



Правительство РФ постановлением от 19 августа 2005 года № 528 утвердило Правила предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО, говорится в постановлении. А потому, отмечает суд, органы государственной власти субъекта РФ не вправе самостоятельно устанавливать дополнительные условия получения такой компенсации или изменять круг лиц, имеющих на неё право.



Изначально данная мера социальной поддержки предоставлялась исключительно инвалидам, получившим транспортные средства через органы соцзащиты, но поскольку с 1 января 2005 года инвалиды утратили право на обеспечение транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях, то к числу получателей компенсации части страховой премии, уплаченной по договору ОСАГО, в настоящее время относятся не только взрослые инвалиды, но и дети-инвалиды, а также их законные представители.