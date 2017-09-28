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Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов

28.09.17 12:33
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Вчера в Госдуму был внесен законопроект, ужесточающий требования к представителям в судах. Лица без юридического образования оказывать такие услуги не смогут, если документ будет принят.

Несмотря на то, что проект направлен вроде бы в защиту интересов юристов, критика со стороны профессионального сообщества уже началась. Особенные нарекания вызывает идея получения специальной аккредитации от «общероссийской общественной организации граждан, которые имеют высшее юридическое образование». Сама организация в документе не называется, но скорее всего имеется ввиду Ассоциация юристов России (АЮР).

Вице-президент Федеральное палаты адвокатов Андрей Сучков идею не одобряет, пишет портал «Право.ру». По его мнению, здесь имеет место конфликт интересов, ведь Павел Крашенинников не только депутат и глава комитета по госстроительству и законодательству, но и председатель АЮР. Другой вице-президент ФПА Евгений Семеняко считает, что введение такой «монополии» АЮР на допуск к представительству — это не что иное, как создание параллельной адвокатуры: в одну организацию можно будет попасть через дополнительный экзамен в адвокатских палатах субъектов РФ, а в другую — через АЮР.

Сама идея, что представлять интересы в суде должны те, кто имеет достаточную квалификацию, хорошая, читает член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Пастухов. Но и он отметил, что передавать властные полномочия какому бы то ни было общественному объединению — это странное предложение. «Как член СПЧ, я буду поднимать вопрос по этому законопроекту ни выносить его на обсуждение Комиссии по судебной реформе Совета по правам человека», — пообещал Пастухов.

Он высказал свое недоумение и по поводу иностранцев, которые хотят быть представителями в России. Законопроект заставляет их всех тоже получать аккредитацию, а это противоречит обязательствам России перед ВТО не создавать различия в допуске к оказанию правовых услуг.

Еще один вице-президент ФПА, президент Палаты адвокатов Нижегородской области Николай Рогачёв обратил внимание на то, что внесение подобного рода законопроектов не может происходить кулуарно, без широкого обсуждения с юридическим сообществом и общественностью. «„Ассоциация юристов России“ — не единственная общественная организация граждан, имеющих высшее юридическое образование. После принятия подобного закона вокруг аккредитации может возникнуть ненужный накал страстей, вплоть до коррупционной составляющей, поскольку законопроект не обеспечивает должную степень прозрачности», — подчеркнул он.

Похоже положительно о законопроекте высказываются только в АЮР — председатель её правления Владимир Груздев видит «неоспоримый плюс» в том, что ассоциация будет допускать юристов к представительству. «Это защитит права россиян, которые должны быть уверены в том, что получают квалифицированную юридическую помощь. Это общемировая практика», — считает он. И на сайте организации вчера уже появилась статья с названием «Ассоциация юристов России будет осуществлять допуск к профессии юристов».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
Клерк
НатальяС
, Краснодар
То есть, директорам запретят защищать в суде свои интересы? Обязательно нужно будет юриста нанимать, траты увеличатся, чтоб поменьше по судам ходили.
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