Клерк.Ру
 
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Цитата дня
«В России лучшее в мире телевидение, и те, кому не нравится его новогоднее содержание, могут его не смотреть»
— Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин
10.01.17 10:00
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10 мнений
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Аноним
, Краснодар
Молодец! Честно, открыто, либерально! Буду честен также как он - моя семья не смотрела это пойло, смотрели с детьми старые советские фильмы, ну и в кинотеатры на детские фильмы сходили, да на "Пассажиры" и "Викинг"!
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Аноним
И не смотрела, слава Хокингу. Поскольку содержимое нашего тв УГ не только на Новый год, то и в остальное время я предпочитаю его не включать вовсе.
Клерк
Надежда-25
, Ульяновск
И если в будни хоть отдельные программы, типа новостей и некоторых других программ можно смотреть, то на НГ все ТВ превращается в сплошной Англаг или Кривое зеркало. С канала на канал - одни и те же рожи, одни и те же песни.
Хорошо, хоть интернет сейчас есть - можно смотреть то, что хочется.
<b>Модератор</b>
Над.К
С канала на канал - одни и те же рожи, одни и те же песни.

 Ну почему же. Вот на Культуре в новогоднюю ночь никаких таких рож не было :) Просто не все любят классику.

Клерк
Надежда-25
, Ульяновск

Над.К, Вы писали:

С канала на канал - одни и те же рожи, одни и те же песни.

 Ну почему же. Вот на Культуре в новогоднюю ночь никаких таких рож не было Просто не все любят классику.

ну так это один единственный канал из тех, немногих, которые доступны. У меня комнатная антенна с некоторых пор не ловит Культуру, к сожалению. Жаль, раньше часто включала - передачи там интересные смотрела.

п.с. надо глянуть, может, через интернет можно смотреть. что-то я не додумалась сама
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Аноним
, Самара
Согласен, в этот новый год - ни фильмов интересных, ни добрых передач... Одна попса и глупые шутки... Пощёлкали... и больше не включали.
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