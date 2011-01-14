— Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин

Мне нравится (2) Ответить #1 Аноним , Санкт-Петербург Нашими новогодними программами можно пытать шпионов: час - другой просмотра и вся шпионская резидентура будет сдана.
Нашими новогодними программами можно пытать шпионов: час - другой просмотра и вся шпионская резидентура будет сдана.
Креатив? Не, не слышали. А еще мы можем похвастаться отсутствием текучки в коллективе...
Логично, чё. Мне не нравится, я и не смотрю ))
Хорошо, хоть интернет сейчас есть - можно смотреть то, что хочется.
Ну почему же. Вот на Культуре в новогоднюю ночь никаких таких рож не было Просто не все любят классику.
Над.К, Вы писали:ну так это один единственный канал из тех, немногих, которые доступны. У меня комнатная антенна с некоторых пор не ловит Культуру, к сожалению. Жаль, раньше часто включала - передачи там интересные смотрела.
п.с. надо глянуть, может, через интернет можно смотреть. что-то я не додумалась сама