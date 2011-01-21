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«Администрация Обамы разрушила отношения США и России, доведя их до низшей точки за последние десятилетия. Это ее главная внешнеполитическая ошибка, которая навсегда осталась в истории»
— Премьер-министр Дмитрий Медведев
20.01.17 09:52
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14:37
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Vadimello прокомментировал материал «С марта 2017 года всем продавцам пива и другого алкоголя необходимо будет использовать ККТ»
14:13
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13:59
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13:57
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ВаляЧел прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
13:56
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
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kordorru прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
13:44
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
13:32
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13:16
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