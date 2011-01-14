В Краснодаре подвели итоги года в сфере теплоэнергетики
23 декабря в ресторане АРТиШОК состоялась конференция, посвященная итогам года в сфере теплоэнергетики.
Ежегодная конференция «Итоги года 2016» проводится уже в четвертый раз. В этом году в конференции приняли участие представители ведущих теплоэнергетических компаний г. Краснодара, а также представители компаний, взаимодействующих с теплоэнергетиками (поставщики,
По итогам работы были отмечены лучшие сотрудники и партнеры, получившие памятные статуэтки и дипломы, а также ценные подарки от партнеров. Это Клаустрофобия, Парикмахерская Контора Влада Лисовца, Отель Абаго, Интерьерная студия «Фотопрактика», сеть фитнес клубов «ALEX FITNESS», Интерьерная лавка, Картинг клуб «TopKart», Соляная Пещера «Спелеомед», «MaryKay»,