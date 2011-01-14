В Краснодаре подвели итоги года в сфере теплоэнергетики

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23 декабря в ресторане АРТиШОК состоялась конференция, посвященная итогам года в сфере теплоэнергетики.

Ежегодная конференция «Итоги года 2016» проводится уже в четвертый раз. В этом году в конференции приняли участие представители ведущих теплоэнергетических компаний г. Краснодара, а также представители компаний, взаимодействующих с теплоэнергетиками (поставщики, заводы-производители , компании-заказчики ).