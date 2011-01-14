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Фото Бориса Мальцева, Клерк.Ру

Памятка для занятого бухгалтера на январь 2017

11.01.17 10:50
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Уважаемые клерки! Предлагаем Вашему вниманию расписание обучающих программ в ЯНВАРЕ 2017 года. Все программы подготовлены с учетом последних изменений в законодательстве. Мы будем рады видеть Вас и Ваших коллег!

Бухгалтерский учет, налогообложение, проверки

12 января – Счета-фактуры, журналы регистрации, книги покупок и продаж: рекомендации по заполнению, анализ типичных вопросов

13 января – Готовимся к проверкам налоговых органов и полиции: что нового ждем в 2017 году

14 января – Новое в налоговом законодательстве

16 января – Налог на прибыль в 2017 году. Какие изменения необходимо учесть в работе

23 января – Налоговые последствия хозяйственных договоров. Факторы налогового риска

23 января – Анализ изменений законодательства в 2016 году и на 2017 год

24 января – НДС и налог на прибыль: сложные вопросы исчисления и уплаты. Что ждет нас в 2017 году? Отчетность за 2016 год

25 января – Годовой отчет 2016

25 января – Затраты, способные планомерно, без риска, снижать налоговую базу. Документы, подтверждающие расходы

25 января – Взаимозависимые лица: как не потерять на налогах

26 января – Как планировать налоги компании. Готовимся к 2017 году

26 января – Новшества законодательства для бухгалтера 2017

27 января – Основные средства, МПЗ, НМА: все по-новому. Новая налоговая классификация ОС. Изменение порядка учета

30 января – Страховые взносы: новое с 2017, расчеты и отчетность в 2016 году. НДФЛ: сложные вопросы исчисления

30 января – Страховые взносы - 2017: дьявол в деталях

30 января – Годовой отчет 2016: бухгалтерский и налоговый. НДС и налог на прибыль 2017 года. Свежие новости. Самые важные изменения

31 января – Кассовые операции: Реформа ККТ и БСО в 2017 году. Сложные вопросы ведения кассовых операций, типичные нарушения и контроль

31 января – Налоговые новации 2017 года. Новое налоговое администрирование 2017 года. Новый налог на прибыль, НДС, НДФЛ. Налоговые изменения по УСН 2017 года. Налог на имущество организаций и налог с физлиц с 2017 года. Новые требования и новые штрафы. Все изменения по страховым взносам с 2017 года. Новые правила отчетности по страховым взносам. Электронные кассы. Изменения в бухгалтерском учете с 2017 года. Валютное регулирование и валютный контроль 2017 года. Налоги в Москве 2017. Изменения

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Аноним прокомментировал материал «Мизулина предлагает ввести ответственность за незаконное изъятие детей»
01:50
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Nikost прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
01:42
Аноним прокомментировал материал «Плату за ЖКУ предложено привязать к зарплате»
01:32
Клерк
Sharlynn прокомментировал материал «Замминистра юстиции назвал цель законопроекта об изъятии жилья за долги»
01:22
Аноним прокомментировал материал «В каком виде вы храните банковские выписки?»
01:14
Невероятна, но факт!
saigak прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
00:49
Аноним прокомментировал материал «Договор займа, заключаемый между физическими лицами. Возврат денежных средств по договору займа»
вчера, 23:26
Аноним прокомментировал материал «Средняя зарплата в Кемеровской области составляет 27 315 рублей»
вчера, 22:50
Аноним прокомментировал материал «Домовладельцы уплачивают налог на имущество и земельный налог»
вчера, 21:58
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Над.К прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 21:38
Аноним прокомментировал материал «Замминистра юстиции назвал цель законопроекта об изъятии жилья за долги»
вчера, 21:05
Клерк
yante прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:30
Клерк
gordana прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:27
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yante прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:20
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gordana прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:20
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Жемчужинка прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 20:01
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Она прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 19:41
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вчера, 17:29
Аноним прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 17:03
Аноним прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
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Аноним прокомментировал материал «Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%»
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sv777 прокомментировал материал «Стартовала декларационная кампания по НДФЛ за 2016 год»
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НатальяС прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:29
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Старый ворчун прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:28
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Над.К прокомментировал материал «Весь год премии начислялись по коду 2000, а в справку 2-НДФЛ должны попасть с кодом 2002»
вчера, 16:15
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Вислоухая прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:07
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Gvozdi4ca прокомментировал материал «Весь год премии начислялись по коду 2000, а в справку 2-НДФЛ должны попасть с кодом 2002»
вчера, 16:04
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shiryaevpro прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 16:03
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С.В прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:00
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вчера, 15:56
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