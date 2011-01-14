Памятка для занятого бухгалтера на январь 2017

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Уважаемые клерки! Предлагаем Вашему вниманию расписание обучающих программ в ЯНВАРЕ 2017 года. Все программы подготовлены с учетом последних изменений в законодательстве. Мы будем рады видеть Вас и Ваших коллег!

Бухгалтерский учет, налогообложение, проверки

12 января – Счета-фактуры, журналы регистрации, книги покупок и продаж: рекомендации по заполнению, анализ типичных вопросов

13 января – Готовимся к проверкам налоговых органов и полиции: что нового ждем в 2017 году

14 января – Новое в налоговом законодательстве

16 января – Налог на прибыль в 2017 году. Какие изменения необходимо учесть в работе

23 января – Налоговые последствия хозяйственных договоров. Факторы налогового риска

23 января – Анализ изменений законодательства в 2016 году и на 2017 год

24 января – НДС и налог на прибыль: сложные вопросы исчисления и уплаты. Что ждет нас в 2017 году? Отчетность за 2016 год

25 января – Годовой отчет 2016

25 января – Затраты, способные планомерно, без риска, снижать налоговую базу. Документы, подтверждающие расходы

25 января – Взаимозависимые лица: как не потерять на налогах

26 января – Как планировать налоги компании. Готовимся к 2017 году

26 января – Новшества законодательства для бухгалтера 2017

27 января – Основные средства, МПЗ, НМА: все по-новому. Новая налоговая классификация ОС. Изменение порядка учета

30 января – Страховые взносы: новое с 2017, расчеты и отчетность в 2016 году. НДФЛ: сложные вопросы исчисления

30 января – Страховые взносы - 2017: дьявол в деталях

30 января – Годовой отчет 2016: бухгалтерский и налоговый. НДС и налог на прибыль 2017 года. Свежие новости. Самые важные изменения

31 января – Кассовые операции: Реформа ККТ и БСО в 2017 году. Сложные вопросы ведения кассовых операций, типичные нарушения и контроль

31 января – Налоговые новации 2017 года. Новое налоговое администрирование 2017 года. Новый налог на прибыль, НДС, НДФЛ. Налоговые изменения по УСН 2017 года. Налог на имущество организаций и налог с физлиц с 2017 года. Новые требования и новые штрафы. Все изменения по страховым взносам с 2017 года. Новые правила отчетности по страховым взносам. Электронные кассы. Изменения в бухгалтерском учете с 2017 года. Валютное регулирование и валютный контроль 2017 года. Налоги в Москве 2017. Изменения