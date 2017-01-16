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Василий Кандинский «Композиция IX»

Что такое партнерский материал на Клерк.ру

16.01.17 13:26
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Клерк.ру предлагает читателям новую форму статей, когда они создаются с помощью партнеров. Таким образом, мы рассчитываем получать доступ к эксклюзивной информации, что позволит создавать интересные и полезные истории, сервисы, викторины и тому подобное. Однако, читатель по-прежнему остается для нас главной персоной.

Что же такое партнерский материал?

Это вовсе не реклама. И не пошлое навязывание залежалого товара с использованием глупых розыгрышей и наивных акций. Клерков так не обманешь, это серьезные люди, которые привыкли и умеют общаться с деньгами и отбивать атаки пожестче, чем любые промоакции. Клерки с налоговой могут успешно судится и в прокуратуру, если надо на нее пожаловаться. Нервы стальные и голова ясная.

Клеркам нужна голая правда о товаре или услуге, как в прозрачном финансовом отчете, подаваемом владельцу бизнеса. Но не скучно и плоско, а интересно и познавательно.

Так вот — партнерский материал — это именно это: интересная, ненавязчивая и обязательно полезная история. Девиз всех партнерских материалов — мы несем новые идеи для вашего развития!

А нести идеи ведь можно по-разному. Это может быть статья в рубрике Картотека, вот как эта, где 38,5 тыс просмотров и более 600 перепостов в социальных сетях или вот такая интересная и очень полезная игра «Что нужно знать о черной бухгалтерии?», в которую уже сыграли несколько тысяч человек.

У нас есть, что предложить нашим партнерам: статьи, игры, викторины, а также спонсорские пакеты и партнерские статьи. Но только условие — мы работаем исключительно для читателя, а значит это должно быть преподнесено интересно и правдиво.

А почему партнерский материал нужно размещать именно на портале Клерк.ру?

Клерк ру обладает очень понятной аудиторией — это бухгалтеры и финансовые директора предприятий. Образованные, опытные и умные люди. Нас ежедневно читают порядка 150 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые обладают соответствующими доходами и потребительским поведением. Портал Клерк ру позволяет нашим читателя не только находить ответы на важные вопросы, связанные с их профессиональной деятельностью. На нашем сайте люди общаются в форумах, читают блоги друг друга и помогают советами, тем, кто в них нуждается.

Сообщество Клерка — это бухгалтеры объединенные идеей профессионального роста, развития и самореализации.

Но еще это обыкновенные люди, со своими желаниями и страстями. Им тоже нужны автомобили, одежда, предметы обихода, драгоценности, вино и курорты. Поэтому Клерк ру — очень удобная площадка для тех, кто хочет получить доступ к платежеспособной и понятной аудитории.

Хочу стать партнером Клерка. Как это сделать?

Это очень верное решение. Напишите нам на sales@klerk.ru

Ася Пинкер

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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Kalita прокомментировал материал «ИП более 10 лет не платил фиксированные взносы»
04:31
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП более 10 лет не платил фиксированные взносы»
00:45
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Над.К прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
00:42
Аноним прокомментировал материал «ИП более 10 лет не платил фиксированные взносы»
00:38
Аноним прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
00:04
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Над.К прокомментировал материал «Всегда ли ИП платит страховые взносы с суммы дохода, превышающей 300 000 руб.?»
вчера, 23:33
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вчера, 21:28
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Над.К прокомментировал материал «Минздрав установил нормы времени на прием пациентов кардиологами, стоматологами и эндокринологами»
вчера, 21:25
Аноним прокомментировал материал «Минздрав установил нормы времени на прием пациентов кардиологами, стоматологами и эндокринологами»
вчера, 21:12
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Val6556 прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:18
<b>Модератор</b>
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Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
вчера, 19:59
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id5808400 прокомментировал материал «Эксперты просят вернуть бумажные свидетельства о праве собственности»
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id5808400 прокомментировал материал «Эксперты просят вернуть бумажные свидетельства о праве собственности»
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Аноним прокомментировал материал «ФНС разрешит платить налоги за третьих лиц»
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