Василий Кандинский «Композиция IX»
Что такое партнерский материал на Клерк.ру
Что же такое партнерский материал?
Это вовсе не реклама. И не пошлое навязывание залежалого товара с использованием глупых розыгрышей и наивных акций. Клерков так не обманешь, это серьезные люди, которые привыкли и умеют общаться с деньгами и отбивать атаки пожестче, чем любые промоакции. Клерки с налоговой могут успешно судится и в прокуратуру, если надо на нее пожаловаться. Нервы стальные и голова ясная.
Клеркам нужна голая правда о товаре или услуге, как в прозрачном финансовом отчете, подаваемом владельцу бизнеса. Но не скучно и плоско, а интересно и познавательно.
Так вот — партнерский материал — это именно это: интересная, ненавязчивая и обязательно полезная история. Девиз всех партнерских материалов — мы несем новые идеи для вашего развития!
А нести идеи ведь можно
У нас есть, что предложить нашим партнерам: статьи, игры, викторины, а также спонсорские пакеты и партнерские статьи. Но только условие — мы работаем исключительно для читателя, а значит это должно быть преподнесено интересно и правдиво.
А почему партнерский материал нужно размещать именно на портале Клерк.ру?
Клерк ру обладает очень понятной аудиторией — это бухгалтеры и финансовые директора предприятий. Образованные, опытные и умные люди. Нас ежедневно читают порядка 150 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые обладают соответствующими доходами и потребительским поведением. Портал Клерк ру позволяет нашим читателя не только находить ответы на важные вопросы, связанные с их профессиональной деятельностью. На нашем сайте люди общаются в форумах, читают блоги друг друга и помогают советами, тем, кто в них нуждается.
Сообщество Клерка — это бухгалтеры объединенные идеей профессионального роста, развития и самореализации.
Но еще это обыкновенные люди, со своими желаниями и страстями. Им тоже нужны автомобили, одежда, предметы обихода, драгоценности, вино и курорты. Поэтому Клерк ру — очень удобная площадка для тех, кто хочет получить доступ к платежеспособной и понятной аудитории.
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