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Как будущая пенсия работников поможет работодателю сэкономить на налогах уже сейчас: инструкция для бухгалтеров

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Рубрика Пенсии
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Всем хотелось бы, выйдя на заслуженный отдых, оставаться финансово независимым — иметь возможность заниматься любимым хобби, путешествовать, баловать подарками внуков.

На одну пенсию особо не разгуляешься, нужен дополнительный доход. Одним из стабильных источников такого дохода может стать еще одна пенсия — корпоративная.

В этом материале поговорим про корпоративные пенсионные программы (КПП), о том, какие выгоды это дает работникам и работодателям.

КПП — что это?

Корпоративная пенсионная программа (КПП) — это элемент социального пакета, по которому благодаря работодателю люди получают право на дополнительную пенсию.

Эта негосударственная пенсия образуется за счет добровольных взносов, уплачиваемых по договору негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) в негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Корпоративное пенсионное обеспечение у нас в стране началось в 90-ые годы, когда был принят Указ Президента «О негосударственных пенсионных фондах».

Многие крупные НПФ сначала позиционировались как корпоративные пенсионные фонды, но затем начали привлекать накопительные взносы на будущую пенсию граждан, не работающих в компаниях — учредителях фондов.

Корпоративная пенсионная программа может включать разные пенсионные планы — охватывать всех сотрудников компании или только определенную часть, предусматривать софинансирование, когда взносы платит не только работодатель, но и сам работник, или же быть исключительно за счет компании-работодателя.

В НПФ работодателям предлагают разные варианты программ. Каждый выбирает то, что ему больше подходит.

Условия корпоративной пенсии определяются работодателем. Такую пенсию работники будут получать в дополнение к обычной страховой пенсии, которую платит государство в лице ПФР.

Зачем это работодателю

Зачем нужна вторая пенсия работникам, понятно. Как говорится, лишних денег не бывает. На пенсии такая подушка безопасности в виде дополнительного дохода будет очень даже кстати.

Но зачем это нужно работодателям? В чем выгода?

Во-первых, корпоративная пенсионная программа — это дополнительная мотивация для сотрудников и сокращение текучки кадров. У высококвалифицированных работников появляется хороший стимул работать именно в этой компании, а не уходить к конкурентам.

Во-вторых, это отличная составляющая соцпакета, которая укрепляет доверие к работодателю и позиционирует его как социально ответственного.

В-третьих, это способ оптимизации налогообложения. Налоговые льготы по договору НПО положены как работодателям, так и работникам (если они тоже платят взносы в дополнение к платежам работодателя).

На налоговых льготах остановимся подробнее.

Налоговые льготы по НПО

Налог на прибыль

Перечисленные компанией взносы по корпоративной пенсионной программе можно включать в состав расходов при расчете налога на прибыль.

На основании п.16 статьи 255 НК такие платежи работодателей относятся к расходам на оплату труда.

Правда, есть нюансы.

Во-первых, плата взносов в НПФ должна быть предусмотрена трудовыми, коллективными договорами или иными внутренними нормативными документами, например, положением о корпоративной пенсионной программе.

Во-вторых, у НПФ, с которым заключен договор, должна быть лицензия.

В-третьих, взносы за работников в НПФ должны учитываться на их именных счетах при наступлении у них права на негосударственную пенсию.

В-четвертых, договоры НПО должны предусматривать выплату пенсий до того момента, как закончатся средства на именном счете сотрудника (но не менее, чем в течение 5 лет или больше — может быть и пожизненно).

В-пятых, совокупная сумма взносов работодателей, выплачиваемая по договорам НПО, включается в расходы по налогу на прибыль в размере, не превышающем 12 % от суммы расходов на оплату труда.

Страховые взносы

Платежи по договорам НПО не облагаются страховыми взносами на ОПС, ОМС, ОСС (пп. 5 п. 1 статьи 422 НК).

Кроме того, на такие платежи не надо начислять и взносы в ФСС (по страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний). Такая норма заложена в пп. 5 п. 1 ст. 20.2 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ.

НДФЛ

Суммы пенсионных взносов по НПО, которые компания платит в НПФ в пользу работников, не облагаются НДФЛ.

То есть работодатель не должен удерживать и перечислять налог.

Более того, сотрудники, в пользу которых копится будущая пенсия, не только не платят НДФЛ за эти взносы, но еще и могут вернуть часть налога .

Если КПП предусматривает частичную уплату взносов работником, то на выплаченные сотрудником суммы он может получить социальный налоговый вычет по НДФЛ.

Общая сумма социального вычета (на взносы в НПО, лечение, обучение и т.д.) — 120 тыс. рублей за каждый календарный год, в течение которого работник самостоятельно уплачивал взносы. То есть получить живыми деньгами можно 15 600 руб. за год.

При этом если взносы удерживаются из зарплаты работодателем и перечисляются им в НПФ, сотрудник может оформить вычет по месту работы в том же году, когда они уплачиваются. То есть ждать окончания года, чтобы подать декларацию 3-НДФЛ, не надо.

Кстати, в конце прошлого года стало известно, что в ЦБ прорабатывается возможность предоставления гражданам отдельного налогового вычета на взносы по пенсионным программам НПФ (не в составе социального вычета, ограниченного суммой в 120 тысяч, как сейчас).

Вывод: заключив договор с НПФ и уплачивая взносы в пользу своих сотрудников, компания уменьшает на эту сумму базу по налогу на прибыль, не начисляет на эту сумму страховые взносы, не исчисляет НДФЛ, а сотрудники получают налоговый вычет на ту часть взносов, которые они уплачивают самостоятельно.

Кейс по внедрению КПП

Допустим, в компании трудятся 50 человек, а годовой фонд оплаты труда составляет 30 млн. рублей. 10 % от этой суммы фирма готова направлять на поощрение работников.

Выплатить премию или подключить КПП, вложившись в будущее своих сотрудников?

Бухгалтер производит расчеты:

 

Премия

КПП

Сумма, которую фирма направит на поощрение за год, руб.

3 000 000

3 000 000

Страховые взносы, руб.

900 000

0

Целевой взнос в НПФ*, руб.

0

60 000

НДФЛ, который надо удержать с сотрудников, руб.

390 000

0

Итого расходы компании, руб.

3 900 000

3 060 000

* В договоре с НПФ оговаривается размер целевого взноса на обеспечение уставной деятельности фонда (в процентах от суммы платежа). В данном примере — 2%.

Таким образом, вариант с КПП выгоднее для компании. Экономия — 840 000 руб.

Итак, если компания, взвесив все за и против, решила обеспечить работникам корпоративные пенсии, с чего начать?

Алгоритм внедрения КПП примерно следующий:

1. Выбираете НПФ.

2. Определяетесь, как компания хочет формировать корпоративную пенсию — только за счет своих взносов или на паритетной основе (взносы работодателя взносы работников), и кого фирма хочет подключать к программе — всех, или только ключевых, самых ценных и незаменимых сотрудников.

2. Выбираете наиболее подходящую для вашей компании пенсионную программу.

3. Составляете положение о негосударственном пенсионном обеспечении в компании. Этот документ помогут разработать в НПФ.

4. Заключаете договор, платите взнос, открываете «Личный кабинет» на сайте НПФ. Также «Личные кабинеты» будут и у сотрудников — участников программы.

Неоднозначные моменты: разъяснения налоговиков

Компания подключилась с КПП, бухгалтер начинает отражать в учете операции по взносам в НПФ, и в процессе у его могут возникнуть вопросы о применении норм НК в этой ситуации.

Мы собрали для вас разъяснения фискалов на тему налогообложения взносов на НПО.

Налог на прибыль

1. Дополнительные основания в договоре на НПО.

Компания может прописать в договоре с НПФ дополнительные основания для получения сотрудником корпоративной пенсии (например, право на пенсию в более раннем возрасте).

Однако нужно иметь ввиду, что если эти дополнительные основания (не прописанные в п.16 ст. 255 НК) включены в договор, то расходы на уплату взносов по нему в базе по налогу на прибыль не учитываются. Об этом сообщают в Минфине (письмо от 15.04.2011 № 03-03-06/1/239).

2. Уволенные работники.

В профильном ведомстве также разъясняют, что суммы взносов в НПФ, перечисленные за уволенных сотрудников — участников программы, не могут быть учтены в качестве расходов для целей налогообложения прибыли.

Более того, даже если взносы, уплаченные ранее за уволенного сотрудника, распределили на счета его коллег, все равно их отнесение к расходам неправомерно, и надо включить их в доход (письмо Минфина от 08.07.2011 № 03-03-06/3/5, от 16.05.2011 № 03-03-06/3/1).

3. Солидарные и именные счета.

Работодатель может учесть взносы в расходах, если они зачисляются на именные счета.

Но иногда зачисление происходит на солидарный счет, и уже потом с него взносы поступают на именные счета работников. Не всегда это происходит быстро. В ряде случаев, например, именные счета открываются только при наступлении права на пенсию. Так в какой момент включать взносы в расходы ­— сразу или ждать, когда они перейдут на именной счет?

Как уверяют в Минфине, взносы учитываются в расходах только с периода открытия именных счетов (письмо от 12.09.2008 N 03-03-06/1/528).

Аналогичные разъяснения дают в ФНС (письмо № СД-4-3/1257@ от 04.02.2021).

В ведомстве информируют, что взносы надо включать в расходы в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора денежные средства на оплату пенсионных взносов были перераспределены на именные счета работников.

4. Бессрочный договор.

Согласно п. 6 статьи 272 НК расходы по НПО признаются в том периоде, в котором в соответствии с условиями договора были перечислены денежные средства на оплату пенсионных взносов.

Если платеж разовый, то расходы делят равномерно на весь срок договора.

А если договор бессрочный и производится разовый платеж на именной счет? Минфин в письме от 08.07.2010 № 03-03-06/1/454 пояснил, что в этом случае расходы надо растягивать минимум на 5 лет.

НДФЛ

Взносы работодателей в НПФ, которые перечисляются в пользу работников, не облагаются НДФЛ. Об этом, в частности, напоминает Минфин в письме № 03-04-06/47212 от 26.06.2019.

А вот пенсии, которые работники начинают получать, достигнув пенсионного возраста, уже облагаются налогом.

Буквально недавно вышло свежее письмо Минфина № БС-19-11/259@ от 12.07.2021, в котором освещен этот вопрос.

То есть сейчас за сами взносы в его пользу сотрудник НДФЛ не платит, а пенсия из НПФ облагается НДФЛ.

Страховые взносы

Платежи за сотрудников в НПФ не облагаются страховыми взносами.

Чтобы в этом не было сомнений, Минфин подтвердил этот факт в письме № 03-04-06/47212 от 26.06.2019.

Какая перспектива у КПП на российском рынке?

Кто-то скептически относится к долгосрочным накоплениям в НПФ, сомневаясь в надежности такого способа и уровне доходности.

Между тем ЦБ строго контролирует, куда НПФ вкладывает деньги, чтобы исключить высокорискованные инструменты.

Планируется принять закон, по которому внесенные в НПФ взносы будут застрахованы также, как банковские вклады. Такой законопроект сейчас находится в Госдуме. Он сведет риски участников пенсионных программ практически к нулю.

Кроме того, риска не будет, если выбрать надежный НПФ. Посмотреть рейтинги НПФ, в частности, можно на сайте кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА». Для справки: максимально возможный рейтинг финансовой надежности — ААА.

Что касается доходности вложений, то, например, в СберНПФ, она превышает инфляцию. В частности, за последние 5 лет среднегодовая доходность составила 7,29 %

Таким образом, будущая пенсия будет прирастать не только за счет взносов работодателя и личных взносов человека, но и за счет инвестиционного дохода. И что немаловажно — получить право на пенсионные выплаты можно на 5 лет раньше назначения государственной.

Несмотря на новизну такого инструмента, как дополнительная персональная пенсия, просматривается тенденция на увеличение интереса как к индивидуальным, так и корпоративным пенсионным программам.

По опросам СберНПФ, 84% жителей нашей страны хотели бы иметь в своем соцпакете КПП. Но пока корпоративные пенсионные программы есть только у 6% работодателей.

При этом разрабатывая программы мотивации персонала, работодатели все чаще стали интересоваться пенсионными программами.

Сейчас средний размер пенсий в России составляет 17,5 тыс. рублей, тогда как желаемая пенсия по опросам граждан — 45,6 тыс. рублей.

Выйти на желаемый результат исключительно за счет обязательных взносов — задача трудновыполнимая. Подключение работодателя к КПП и личное участие работника поможет ее решить.

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