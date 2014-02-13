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Памятка для занятого бухгалтера на февраль 2017

24.01.17 11:22
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Уважаемые клерки! Предлагаем Вашему вниманию расписание обучающих программ в ФЕВРАЛЕ 2017 года. Все программы подготовлены с учетом последних изменений в законодательстве. Мы будем рады видеть Вас и Ваших коллег!

Бухгалтерский учет, налогообложение, проверки

1 февраля – Аудит «первички»: анализ типичных ошибок и их последствия. Рекомендации по минимизации налоговых рисков

1 февраля – Дебиторская задолженность

6 февраля – ИП: все об отчетах за 2016 год

6 февраля – Основные средства в 2017 году: от принятия к учёту до списания

7 февраля – Необоснованная налоговая выгода: казнить нельзя помиловать

7 февраля – Главному бухгалтеру: экспертный анализ последних изменений законодательства

10 февраля – Всё об УСН в 2017 году

10 февраля – Заработная плата в 2017 году: изменения, разъяснения, практика применения действующего законодательства

10 февраля – Особенности и подводные камни декларации по налогу на прибыль за 2016 год. Как применять нововведения 2017 года в главу 25 НК РФ

13 февраля – Если нечем платить по договору: прощение, уступка, новация. Анализируем налоговые последствия принятого решения

13-17 февраля – Проверки организаций контролирующими органами: последствия, оспаривание заключений

13 февраля – Проверка в организациях: налоговая служба, МВД и прокуратура, противопожарная служба, Роструд

13 февраля – Расчеты с подотчетными лицами, операции с денежной наличностью: новый ФЗ № 290-ФЗ от 29 июня 2016 года, сложные ситуации. Требования и позиция контролирующих органов

14 февраля – Расчеты в валюте и условных единицах в  2017 году. Проблемы налога на прибыль, НДС и бухучета. Опасные ловушки договоров в у.е. Взгляд Поставщика, Покупателя, Арендатора и Арендодателя

14 февраля – Налоговые схемы, в которые лучше не ввязываться в 2017 году

14 февраля – Основные средства и капитальные вложения: налогообложение в 2017 году

15 февраля – Обособленные подразделения: особенности налогового учета. Причины доначислений

15 февраля – Бухгалтерская отчетность за 2016 год с учетом рекомендаций Минфина аудиторам и позиций негосударственного регулятора бухучета «БМЦ». Что нового будет в бухучете в 2017 году

15 февраля – Финансовый мониторинг: «Почему именно мне и так больно»?

15 февраля – Заработная плата, социальный пакет, страховые взносы и НДФЛ в 2017 году

16 февраля – Типичные претензии по налогу на прибыль и НДС: находим аргументы и предупреждаем риски

16 февраля – Командировочные и представительские расходы: компенсации работникам и учет затрат

16 февраля – Первичная документация. Новации 2017 года. Как работают налоговые и  правоохранительные органы с первичкой налогоплательщика, какие налоговые схемы могут повлечь уголовную ответственность

20 февраля – О чем спорят плательщики налога на прибыль: анализ арбитражной практики 2015-2016 годов

20 февраля – Отчетность по «зарплатным налогам»: НДФЛ за 2016 год, страховые взносы за 1 квартал 2017 года

21 февраля – Кассовые операции: реформирование применения ККТ и БСО в 2017 году

27 февраля – УСН в 2017 году: стало ли проще? Важные изменения в работе «упрощенца»

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katerina371 прокомментировал материал «Что выбрали вы - 01, 08 или 14?»
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11:18
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nadezhdap_kor прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
11:03
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бух2007 прокомментировал материал «Что выбрали вы - 01, 08 или 14?»
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Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
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Аноним прокомментировал материал «Что выбрали вы - 01, 08 или 14?»
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nadezhdap_kor прокомментировал материал «Главы Минфина и Минтруда предлагают ограничить расчеты наличными»
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