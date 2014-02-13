Памятка для занятого бухгалтера на февраль 2017
Уважаемые клерки! Предлагаем Вашему вниманию расписание обучающих программ в ФЕВРАЛЕ 2017 года. Все программы подготовлены с учетом последних изменений в законодательстве. Мы будем рады видеть Вас и Ваших коллег!
Бухгалтерский учет, налогообложение, проверки
1 февраля – Аудит «первички»: анализ типичных ошибок и их последствия. Рекомендации по минимизации налоговых рисков
1 февраля – Дебиторская задолженность
6 февраля – ИП: все об отчетах за 2016 год
6 февраля – Основные средства в 2017 году: от принятия к учёту до списания
7 февраля – Необоснованная налоговая выгода: казнить нельзя помиловать
7 февраля – Главному бухгалтеру: экспертный анализ последних изменений законодательства
10 февраля – Всё об УСН в 2017 году
10 февраля – Заработная плата в 2017 году: изменения, разъяснения, практика применения действующего законодательства
10 февраля – Особенности и подводные камни декларации по налогу на прибыль за 2016 год. Как применять нововведения 2017 года в главу 25 НК РФ
13 февраля – Если нечем платить по договору: прощение, уступка, новация. Анализируем налоговые последствия принятого решения
13-17 февраля – Проверки организаций контролирующими органами: последствия, оспаривание заключений
13 февраля – Проверка в организациях: налоговая служба, МВД и прокуратура, противопожарная служба, Роструд
13 февраля – Расчеты с подотчетными лицами, операции с денежной наличностью: новый ФЗ № 290-ФЗ от 29 июня 2016 года, сложные ситуации. Требования и позиция контролирующих органов
14 февраля – Расчеты в валюте и условных единицах в 2017 году. Проблемы налога на прибыль, НДС и бухучета. Опасные ловушки договоров в у.е. Взгляд Поставщика, Покупателя, Арендатора и Арендодателя
14 февраля – Налоговые схемы, в которые лучше не ввязываться в 2017 году
14 февраля – Основные средства и капитальные вложения: налогообложение в 2017 году
15 февраля – Обособленные подразделения: особенности налогового учета. Причины доначислений
15 февраля – Бухгалтерская отчетность за 2016 год с учетом рекомендаций Минфина аудиторам и позиций негосударственного регулятора бухучета «БМЦ». Что нового будет в бухучете в 2017 году
15 февраля – Финансовый мониторинг: «Почему именно мне и так больно»?
15 февраля – Заработная плата, социальный пакет, страховые взносы и НДФЛ в 2017 году
16 февраля – Типичные претензии по налогу на прибыль и НДС: находим аргументы и предупреждаем риски
16 февраля – Командировочные и представительские расходы: компенсации работникам и учет затрат
16 февраля – Первичная документация. Новации 2017 года. Как работают налоговые и правоохранительные органы с первичкой налогоплательщика, какие налоговые схемы могут повлечь уголовную ответственность
20 февраля – О чем спорят плательщики налога на прибыль: анализ арбитражной практики 2015-2016 годов
20 февраля – Отчетность по «зарплатным налогам»: НДФЛ за 2016 год, страховые взносы за 1 квартал 2017 года
21 февраля – Кассовые операции: реформирование применения ККТ и БСО в 2017 году
27 февраля – УСН в 2017 году: стало ли проще? Важные изменения в работе «упрощенца»