Клерк.Ру
 
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Первому в России онлайн-чеку – год

21.09.17 12:17
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Год назад произошло знаковое событие для рынка контрольно-кассовой техники (ККТ) и связанных с ним сфер ритейла и услуг. В России был «пробит» первый онлайн-чек, сформированный на кассе нового образца. Она соответствовала обновленной редакции 54-ФЗ, обязавшей большинство предприятий с 1 июля 2017 г. применять при расчетах с населением только онлайн ККТ.

Чек зафиксировал продажу на одной из столичных автозаправочных станций, принадлежащих крупнейшей в России нефтяной корпорации. Через оператора фискальных данных Первый ОФД он был автоматически отправлен ФНС России. Помимо информации о расчетах, в чеке был QR-код, позволявший проверить корректность фискального документа через мобильное приложение ФНС. Для регистрации оплаты была использована онлайн-касса модели АТОЛ FPrint-22ПТК. Это одно из первых в России решений, включенных в реестр ККТ (основание – приказ ФНС РФ № ЕД-7-20/467@ от 31 августа 2016 года).

Результатом «пилота» с использованием АТОЛ FPrint-22ПТК на автозаправочной станции стало внедрение в сети АЗС нефтяной корпорации более 4000 экземпляров онлайн-кассы. «Благодаря клиентоориентированности, четкому планированию, отстроенным бизнес-процессам заказчика с одной стороны, и технологическому опыту компании АТОЛ, функциональным возможностям ее решений – с другой, мы запустили проект по переводу АЗС на онлайн ККТ в кратчайшие сроки. При этом была обеспечена непрерывность работы во всех торговых точках сети АЗС, – комментирует Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса Первого ОФД. – Важно понимать, что поправки в 54-ФЗ в целом реализуются не только в интересах государства и добросовестного бизнеса. Новая технология позволит защитить права обычных потребителей».

По данным ФНС России, к сентябрю 2017 г. на новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ) перешло более 400 тыс. организаций. Они зарегистрировали 1,26 млн онлайн-касс. В связи с этим ведомство констатировало успешное завершение первого этапа реформы в сфере ККТ и начала подготовку к реализации второго.

  «К 1 июля 2018 года на кассы нового типа должны перейти предприниматели, использующие специальные режимы налогообложения – ЕНВД и «Патент», – комментирует Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений компании АТОЛ. – Это более миллиона налогоплательщиков.  С одной стороны, у них совсем нет опыта работы с ККТ, и им будет непросто разобраться в нюансах выполнения 54-ФЗ. С другой стороны, в их распоряжении большой выбор онлайн-касс – как бюджетных (до 18 тыс. руб.), так и более дорогих. Реестр ККТ включает уже 92 модели от 35 изготовителей, а также решения трех производителей фискальных накопителей. Чтобы поддержать ИП на ЕНВД и «Патенте», установивших онлайн-кассу, Государственная дума планирует принять закон о предоставлении им налогового вычета. До 1 июля 2018 г. почти год –  не так много, как кажется. И мы рекомендуем малому бизнесу не откладывать внедрение онлайн ККТ на последний момент, чтобы избежать дефицита кассовых решений на рынке».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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