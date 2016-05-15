В Telegrame появятся возможность платить за товары и услуги

Павел Дуров анонсировал у себя в Инстаграме запуск платформы для Telegram, которая будет позволять совершать покупки через ботов - у них появится специальная кнопка для проведения платежа.

Когда именно будет запущена платформа Bot Payment (для всех платежных провайдеров со всего мира) неизвестно, но сообщается, что каждый платеж будет идти напрямую от пользователя к разработчику бота. В данный момент большинство платежей проходят через Stripe (платежный сервис из Сан-Франциско).

Telegram не берёт никакой комиссии с платежей и не зарабатывает с этих транзакций. Мы также не видим данные кредитной карты, прикрепленной для покупок в магазине. Это делает невозможным обработку жалоб, или предложения кэшбэка - таким образом, спорные платежи будут регулироваться разработчиками ботов, платежными провайдерами и банками.

При приеме платежа от пользователя, разработчик бота может выбрать среди всех доступных платежный провайдеров, выбирать один из уже используемый плательщиком или тот, у которого меньше комиссия.

Пользователю нужно будет ввести данные карты, но только один раз для конкретного бота: после этого платежи можно будет совершать в два клика.

Представители мессенджера будут заниматься модерацией ботов с платежными функциями: «Мы будем делать то, что должен делать каждый шериф — убивать плохих ботов и награждать хороших бэджем».