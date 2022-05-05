Как оформить зарубежную банковскую карту? Держите 4 рабочих способа

Первый способ: получите казахстанскую карту через посредников

Это один из самых популярных вариантов. Всё можно сделать удалённо, не надо ехать в другую страну. Среди наших знакомых хватает людей, которые таким образом завели карту и смогли оплатить хостинг, купить приложения или продлить подписку на зарубежные сервисы. Минусы тоже есть: необходимо обращаться к посредникам. Они могут обмануть или просто завладеть реквизитами вашей карточки — придётся думать, как себя обезопасить.

Подробные инструкции по созданию казахстанской карты легко гуглятся. Даже на Клерке была какая-то статья. Мы же расскажем лишь в общих чертах об этой процедуре. Сперва нужно найти посредников, которых вы сочтёте заслуживающими доверия. С их помощью получите казахстанский ИИН — аналог российского ИНН. Затем выберите банк, где хотите открыть мультивалютный счет. Отметим, что за последнюю неделю таких банков стало меньше. Но варианты по-прежнему есть. Когда счёт будет открыт, карта отправится в путешествие до вашего дома.

Второй способ: съездите в Беларусь за моментальной картой

Это полностью белый метод, позволяющий получить карточку, которой можно расплачиваться в заграничных сервисах или поездках. Но он требует вашего физического присутствия в Беларуси.

Способ достаточно подробно описан здесь, мы укажем лишь основное. Для получения карты нужен ваш паспорт (можно российский) и номер телефона (тоже можно российский). Карты получаются моментальные, то есть неименные. Именно такими можно оплачивать разные сервисы, вроде YouTube Premium — во всяком случае, так утверждает автор инструкции.

Третий способ: купите виртуальную предоплаченную карту

В специальных магазинах можно купить предоплаченную виртуальную карту Visa для североамериканского рынка. Расплачиваться ими можно только в магазинах США — например, американском «Амазоне». Есть несколько ресурсов, торгующих препейд-картами. Но ссылку даем только на тот, чья репутация вызывает доверие — это магазин известного сервиса зарубежных онлайн-покупок Shopfans.

Номинал предлагается от 50 до 1000 долларов. Курс — чуть больше, чем 1 к 100. Например, карточка на 50 долларов обойдётся в 5110 рублей, на 250 долларов — 26160 рублей, на тысячу долларов — 105340 рублей. Пополнять карту нельзя, так что нужно рассчитывать стоимость покупок, чтобы точно уложиться в имеющуюся сумму.

Четвёртый способ: заведите виртуальную карту Visa и пополняйте её криптовалютой

Полная инструкция здесь. Отметим, что этот способ удобен тем, что не надо никуда ехать и сообщать третьим лицам персональные данные. Карта бесплатная и открывается за пять минут. Из минусов — виртуальный пластик пополняется по курсу 100 рублей за доллар. Если расплачиваетесь в другой валюте, с вас возьмут 2,3% комиссии плюс 30 центов за операцию. Ну и придётся познакомиться с онлайн-обменниками. По отзывам пользователей, такой картой удалось оплатить хостинг во Франции, сервер в Румынии и даже семейную подписку на Google One. Правда, в последнем случае пришлось изменить аккаунт на иностранный.