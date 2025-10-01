📢 Ищем экспертов в бухгалтерии! Станьте авторами, консультантами и спикерами на «Клерке»

Хотите заявить о себе миллионам? Вы можете писать статьи, консультировать наших пользователей или даже стать преподавателем наших курсов и спикерами вебинаров. Попробуйте свои силы!

«Клерк» ежедневно выпускает почти сотню полезных материалов — статей, новостей, разборов, постов блогеров.

Часть этого контента — авторские материалы. Мы сотрудничаем с десятками внештатных авторов. Это бухгалтеры, маркетологи, сотрудники банков, эксперты по налогам, юристы и др., которые хотят поделиться своими знаниями. А еще заработать на этом и получить свою порцию славы.

Кроме того, мы ищем консультантов и спикеров. Вы сможете выбрать вариант, который вам подходит больше всего.

Читайте внимательно, в конце мы оставили контакты для связи.

Важно! Мы предлагаем подработку в свободное время. Наше предложение идеально для бухгалтеров, которые: сейчас дома, в декрете и не хотят выпасть из бухгалтерских трендов и изменений;

работают на полставки или мало загружены в течение рабочего дня и ищут подработку;

хотят или уже работают на себя, ведут компании и ИП на аутсорсинге, ищут возможности для развития и повышения экспертности. Предложения тех, кто полностью свободен и готов тратить все время на работу с нами, мы тоже будем рады рассмотреть.

Итак, кого же мы ищем.

Эксперты-консультанты

На «Клерке» работает раздел с консультациями экспертов. Отвечают там специалисты с большим опытом работы, владельцы бизнеса, авторы книг и курсов по налогообложению и бухгалтерии, юристы, профессионалы по работе с 1С, кандидаты наук.

Хотели бы стать нашим экспертом и помогать бухгалтерам, кадровикам, предпринимателям?

Что делать. Отвечать на вопросы пользователей по разным направления учета: бухгалтерскому, налоговому, кадровому, воинскому, бюджетному. Консультировать по работе в программах 1С (не только в 1С:Бухгалтерии!), помогать разбираться в требованиях ФНС, подсказывать, как составить, например, кадровые документы и т. д.

Как часто. Вы сами решаете, когда у вас есть время отвечать на вопросы. Но мы следим за качеством сервиса, поэтому лучше выбрать тему, в которой вы хорошо ориентируетесь и можете быстро (в течение 2-3 часов и быстрее) дать ответ.

Какие навыки нужны . Вы должны разбираться в тех вопросах, на которые собираетесь отвечать, иметь практический опыт работы и хорошо ориентироваться в нормативных актах. Для экспертов, которые работают с нами продолжительное время и активно отвечают на вопросы пользователей, предлагаем особые условия — помогаем обучаться и профессионально расти.

Есть ли тестирование. Мы предложим вам ответить на тестовый вопрос из выбранного вами направления.

Авторы коммерческого и экспертного контента

На «Клерке» есть статьи, доступные всем читателям и разборы — полезные в работе «разъяснялки» и инструкции для бухгалтеров (доступны подписчикам «Клерк.Премиум»). Также редакция помогает компаниям вести блоги.

Контент редактирует и публикует редакция «Клерка», но часто их пишут внештатные авторы.

Что делать. По заданию редакции писать статьи и разборы о налогах, бухучете, кадрах и финансах. По теме, в которой вы эксперт.

Как часто. Зависит от вашего желания и возможностей. Кто-то пишет нам по 10-15 статей в месяц, а кто-то одну-две.

Какие навыки нужны . Вы должны хорошо разбираться в тех темах, на которые собираетесь писать статьи. Обладать грамотностью и допускать минимум ошибок (мы вычитываем тексты, но предпочтение отдадим авторам, которые правильно расставляют запятые и не путаются в -тся, -ться). У нас есть инструкция, которая подскажет, как лучше писать текст и как его оформить. Вы должны уметь работать в google-документах.

Есть ли тестирование. Вашим тестом станет первое задание от редакции. Мы оценим, насколько вы поняли суть задачи, не ошиблись ли в фактаже, как полно раскрыли тему и насколько высока уникальность текста. Тестовая статья оплачивается.

Спикеры и преподаватели

Если вы хотите не просто отвечать на вопросы и писать статьи, а мечтаете выступать перед аудиторией и громко заявить о своей экспертизе — предлагаем вам стать нашим спикером или лектором на курсах и вебинарах.

Что делать. Составлять программы и готовить контент для курсов и вебинаров. Участвовать в съемках, вести живые эфиры и отвечать на вопросы слушателей. В «Клерке» отличная команда экспертов, методистов, редакторов, которые вам в этом помогут.

Как часто. По индивидуальному согласованию.

Какие навыки нужны . Вы должны быть настоящим профи, на лекцию или встречу с которым захотят прийти бухгалтеры и предприниматели. Грамотная речь, умение преподнести себя аудитории, пунктуальность и готовность уделить достаточно времени для сотрудничества — вот чего мы ждем.

Есть ли тестирование. Как такового теста не будет, но вам стоит серьезно отнестись к предоставлению резюме.

Ух, ты! Я хочу с вами сотрудничать. Куда мне обращаться?

Вам необходимо отправить письмо на почту editor@klerk.ru. Чтобы ваше письмо не потерялось, обязательно укажите тему: Резюме.

Не забудьте представиться в письме и приложить свое резюме с контактами, по которым мы точно сможем связаться с вами, это обязательно! Без резюме мы не сможем рассмотреть ваш запрос.

Если у вас есть примеры работ, вы ведете свой канал или выступаете на мероприятиях, обязательно пришлите портфолио и ссылки. Нам намного проще будет оценить ваш талант по ним.

Также вы можете указать сотрудничество в качестве кого вас заинтересовало — автора, эксперта-консультанта или спикера — и добавить другую, важную информацию.

Очень ждем ваших заявок!