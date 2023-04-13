Ведение бизнеса

💥Вы знали, что у «Клерка» есть торговая марка? Рассказываем, что это значит

Клерк уже много лет самый узнаваемый бухгалтерский бренд в России. Мы работаем как СМИ и как учебный центр, выпускаем крутые тексты, видео и даже подкасты. А знаете вы о нас благодаря торговой марке Клерк.ру. Хотим становиться еще известнее!

Версия для печати
💥Вы знали, что у «Клерка» есть торговая марка? Рассказываем, что это значит
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Клерк.ру – это гарантия качествв для бухгалтеров, вы это знаете лучше всех.

Название нашего бренда – это еще и торговая марка. И это значит, что все, что отмечено «Клерком», это:

  • качественно;
  • круто;
  • признано миллионами читателей / слушателей / клиентов;
  • находится под защитой авторских прав.

Мы зарегистрировали торговую марку официально, и теперь узнать об этом можно на других серьезных порталах – например, на РБК.

Миллионы бухгалтеров по всей стране знают, что «Клерк» – это круто.

Будем становиться еще круче для вас!

Бросайте бухгалтерию, в маркетинге платят больше

Получите красный диплом о профессиональной профпереподготовке — станьте интернет-маркетологом. Помогайте бизнесу продвигать товары и зарабатывайте 150 000 ₽ в месяц. Мы готовы научить вас этой профессии за два месяца. Вы сможете:

• строить продуктовые гипотезы;
• работать с аналитикой;
• настраивать любую рекламу под потребности бизнеса;
• создавать посадочные страницы;
• использовать все каналы для продвижения бизнеса.

Курс стоит меньше 50 000 ₽ и отбивает все траты за один месяц работы маркетологом. Новый учебный поток стартует через две недели — успейте записаться или заполняйте форму ниже — расскажем больше.

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Ведение бизнеса
Версия для печати
Санкции 2022

Компания Apple отказалась от вольфрама, тантала и золота из России

Очередной шаг в сторону разрыва отношений с Россией сделал знаменитый производитель из США: там решили больше не использовать драгоценные металлы из РФ для своей техники. Однако эксперты думают, что полностью отказаться от российских металлов у Apple не получится.

Общество

Спецпроект «Имидж и социально-экономический потенциал Арктической зоны РФ: взгляд россиян»

Аналитический центр НАФИ представляет масштабное социологическое исследование об оценке уровня осведомленности россиян об особенностях Арктической зоны РФ и образе Арктики, сложившемся в восприятии наших соотечественников.

Спецпроект «Имидж и социально-экономический потенциал Арктической зоны РФ: взгляд россиян»

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

❓🙅 Бухгалтеры не довольны, что 1С ставит мартовские взносы в расходы по УСН за 2 квартал

Страховые взносы за работников, начисленные в марте и уплаченные тоже в марте, в 1С автоматически идут на расходы при расчете налога по УСН за полугодие. В 1 квартале они не учитываются.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Это вам не РСВ! Уведомление по НДФЛ в апреле сдавать надо несмотря на 6-НДФЛ

Налоговики уже объяснили, что по РСВ сдавать уведомление за март в апреле не нужно, т.к. они увидят все данные в отчете. С расчетом 6-НДФЛ эта схема не работает.

«Ночной бухгалтер». Это вам не РСВ! Уведомление по НДФЛ в апреле сдавать надо несмотря на 6-НДФЛ

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Аудит

Что такое и зачем нужен консалтинг

Все чаще компании и предприниматели обращаются за услугами внешних экспертов, чтобы повысить конкурентоспособность бизнеса, увеличить прибыль и сократить риски. Консалтеров зовут на любом этапе: от открытия бизнеса до его масштабирования.

Что такое и зачем нужен консалтинг
Читать еще