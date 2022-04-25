Экономисты ЦБ ввели в оборот интересный новый термин - «обратная индустриализация»

Первый, шоковый, уже прошёл в марте/апреле. Второй, «первичной подстройки компаний и производственных цепочек к новым условиям функционирования» - идёт сейчас и продлится до конца года.

А далее начнётся третий этап, «обратной индустриализации», который продлится несколько лет.

Что это такое, как они это понимаю?

«Обратная индустриализация» - это индустриализация на основе развития менее передовых технологий. Начнётся реализация инвестиционных проектов по импортозамещению. Начнётся производство техники и технологий, но на более низком технологическом уровне.

С этим можно согласиться.

Если огромный японский гигант выпускал какие-то машины для мирового рынка, он настраивал вап свои технологии и эффективность из расчёта на огромный мировой рынок. Если же мы начнём производить какой-то аналог, то только для своего российского рынка и не сможем сделать машины столь же качественной и эффективной.

Масштаб производства всегда и определяет финальное качество. Любой крупный завод делает продукт более качественным, чем более мелкий конкурент.

Но является ли это причиной не идти по этому пути?

Наверное все-таки производить пусть менее качественные товары, но свои, лучше, чем не производить ничего?!

Экономисты ЦБ в своём прогнозе подтверждают, что такая «обратная индустриализация» приведёт к росту промышленного производству. Возрастет и спрос на труд, т.к. новые производства будут требовать и новые рабочие руки.

В общем, хоть экономисты ЦБ и вводит как бы уничижительный термин «обратной индустриализации», но соглашаются, что это будет именно «индустриализация страны», запуск новых производств и рост занятости.

А ведь это, собственно, и есть основная цель экономической политики любой страны!

В общем, если бы не было специальной военной операции, ее нужно было бы придумать, чтобы ускорить эту … «индустриализацию».