В чем всё же причина такого стремительного укрепления рубля?

Сегодня доллар уже около 66 руб/$.

Вроде бы Запад ввёл адские санкции против банков, ограничил SWIFT, вводит эмбарго на покупку нашей нефти и газа, а рубль… растёт.

Большинство аналитиков объясняет сложившуюся ситуацию тем, что все равно наш экспорт превышает импорт и потому валютная выручка экспортеров давит на валютный рынок. Экспортеры продают валюты больше, чем покупают импортеры и потому – доллар падает.

Все верно, но у нас так было всегда! У нас уже давно экспорт превышал импорт, мы давно страна с торговым профицитом.

Так почему раньше, такой ситуации с укреплением рубля не было, а сейчас вдруг это случилось?

Многие это объясняют ограничениями, наложенными на движение капиталов иностранцев, мол в ответ на заморозку наших ЗВР, ЦБ ввел запрет на вывод средств иностранцев, и они не давят теперь на рубль. Но и это не объясняет ситуацию. У нас, может, и существовал суммарный отток по счету капитала, но он все равно не перекрывал торгового профицита. Экспортной выручке все равно было больше.

Думаю, основная причина сейчас все же в другом – в отмене «бюджетного правила», которое когда-то придумал и ввел Кудрин.

Его идея была в том, что при росте цен на энергоносители, сверхдоходы бюджета откладывать в ФНБ. А далее, конвертировать эти средства назад в доллары/евро и размещать их на Западе как ЗВР ЦБ.

Это будет как бы «загашник», на чёрный день!

Собственно говоря, именно таким действием, конвертации бюджетных доходов назад в валюту и снимался навес избытка валютной выручки.

Мы просто оставляли часть полученной страной валютной выручки там же на Западе. И получалось, что даже при превышении экспорта над импортом, наш рубль раньше не укреплялся, а наоборот с годами даже падал. Что случилось с тем валютным «загашником» мы сейчас знаем - его заморозили. Возможно, навсегда.

И теперь Минфин естественно отменили это «бюджетное правило» и более никогда не будет конвертировать бюджетные доходы в валюту, и хранить их на Западе.

Теперь бюджет будет тратить все налоги на бюджетные расходы, без «загашника» на Западе. В такой ситуации наш Минфин и ЦБ еще не жили, и потому они в растерянности.

Теперь курс рубля будет только укрепляться и укрепляться, пока баланс экспорта и импорта не сравняется.

А при каком курсе это случится сейчас не знает никто…