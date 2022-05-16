А тем временем средняя зарплата в России достигла исторического максимума приблизилась к цифре – $1000

Согласно отчету Росстата средняя зарплата в феврале 2022-го была 57 344 руб. Статистическое ведомство публикует эти данные с задержкой в два месяца, но очевидно, что за март-апрель эта цифра еще поднялась минимум на 2-3 тыс руб, ведь средняя зарплата в России за прошлый 2021-й была 54 687 руб.

В общем, сейчас в середине мая 2022-го, при средней зарплате 59 000 – 60 000 руб и курсе рубля в 64 руб/$, средняя зарплата в России достигла своего исторического максимума за всё пост советское время – около 930 $/мес.

Тут играют два фактора – рублёвая инфляция, которая подстегивает работодателей и бюджет – поднимать зарплаты. И одновременно с этим – укрепление рубля к доллару.

Предыдущий максимум средней зарплаты, в 913 $/ мес был в 2013-м, но потом, после падения рубля «долларовая» средняя зарплата упала до 600$.

И вот, мы снова вышли на максимум, и быстро идём к заветной цифре – 1 тыс $/мес.

Скажем откровенно, для России цифра зарплаты в 1 тыс баксов – давно заветная цель.

Эта цифра многие годы, если не десятилетия, была ориентиром, если не достатка, то минимального уровня достойного дохода.

В 90-х средняя зарплата в России была на уровне 80$.

В пухлых нулевых – 600$, но потом упала в 2009-м, после начала мирового финансового кризиса и медленно, но неуклонно росла до 2013-го, достигнув того максимума в 913$.

Но потом «Крымская весна», санкции и падение рубля опять опустили среднюю зарплату к 600$.

И вот в 2022-м Россия открыла свою новую страницу, и средняя зарплата россиян вышла на новый максимум в 930$.

А так как теперь, у ЦБ нет инструментов ослабления рубля, который определяется лишь балансом экспорта-импорта, и совсем скоро мы увидим одновременно среднюю зарплату в 60 тр и курс доллара в 60 руб/$.

И теперь это надолго, средняя з/п в России - 1 тыс $/мес.