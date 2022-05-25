Покупать сейчас $ - ошибка!

Предполагая, что к к осени курс доллара вернётся к 75, вы заведомо предполагаете, что ситуация в экономике нормализуется и вернётся к тому уровню и курсу, что у нас была до 24.02.2022.

Но с чего ситуация вернётся к нормальной? Скорее она будет усугубляться и будет совсем иной, чем была до. Это во-первых.

Во-вторых, зачем покупать сейчас то, что сейчас некуда девать? А $ у экспортёров сейчас, как раз некуда девать.

Но главное даже не это. Многим кажется, что торговое эмбарго против России будет усиливаться, экспорт будет падать и торговый профицит, мол к осени упадёт и курс рубля начнёт падать.

Но сегодняшний валютный профицит не только из-за превышения экспорта над импортом, а во многом из-за остановки операций иностранцев со счетом капитала.

А эта проблема точно к осени решена не будет, ибо завязана на проблему заморозки наших ЗВР. А тут ситуация будет лишь усугубляться, теперь уже обсуждают заморозку превратить в конфискацию. Что повлечёт с нашей стороны взаимное изъятие иностранных активов. В общем, этот вопрос не будет решён ни к осени, ни через год, ни через два.

В общем, теперь нам жить с тотальным профицитом и ни о каком ослаблении рубля уже мечтать не приходится.

Скорее можно ждать действий ЦБ, схожих с фиксацией курса.

И тогда у вас получится очень смешная сделка. Вы купите $ с надеждой, на его рост, а его зафиксируют надолго, на год, а то и два.

И результат такой «торговой идеи» будет в лучшем случае - ноль, а то и минус.

В общем, я бы не рисковал - и $ сейчас НЕ покупал!