Что происходит с рынком онлайн-образования сейчас в России

Что происходит с рынком онлайн-образования:

— В начале марта американская образовательная платформа Coursera объявила о прекращении сотрудничества с Россией. Пользователи получили на электронку письма с уведомлением о том, что у них есть 90 дней, чтобы завершить уже оплаченные курсы, хотя блокировка некоторых административных записей уже произошла. Платные услуги россиянам будут недоступны.

— Британская образовательная компания Pearson также ушла с российского рынка. Аналогичным образом поступила американская интернет-платформа онлайн-курсов edX.

— После блокировок российские вузы потеряли связь со своими студентами, которые учились онлайн через иностранные платформы. Некоторые успели собрать часть контактов, но миллионная аудитория исчезла.

— Пострадала репутация России — на образовательных платформах не осталось упоминания о стране и ее вузах.

— Потерялся контент и данные о студентах. В онлайн-курсы регулярно вносились изменения и доработки — после отключения сервисов не всем удалось скачать материалы. Сведения о студентах попросту были стерты, собрать их снова невозможно.

— Исчез современный образовательный инструмент. Многие вузы включали платформы в образовательные процессы, некоторые курсы полностью проходили там. Существенно пострадали НИУ ВШЭ и УрФУ: купленные ими лицензии сохранятся, но вот доступ к собственным курсам — нет. Без обучения в итоге осталось примерно 5 млн студентов.

— Потеряны большие деньги. Вузы запускали через платформы свои программы и курсы, платили за это — теперь все это стерто. Как вузы будут исполнять принятые обязательства перед учащимися, пока непонятно.

Попутно пострадали смежные направления. Зарубежные специалисты стали отказываться от преподавания в России, уехали многие профессоры. Стало проблемным онлайн-поступление в иностранные вузы российских студентов — тут дополнительно мешают организационные моменты (невозможность получения виз, отсутствие прямого авиасообщения).

Ведущими российскими вузами, при поддержке Министерства образования, была создана платформа «Открытое образование». Она работает с сентября 2015 года, обучает порядка 2 млн студентов на почти 800 курсах. Но назвать ее российской Coursera никак нельзя. Качественного онлайн-образования в России будет не хватать.

Ученье – свет, неученье – то, что наступило вокруг.