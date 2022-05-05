Что почитать или посмотреть бухгалтеру на досуге. Как вам кино или книга о налоговом инспекторе?

Один из первых фильмов, что мне попался, наш — «Мытарь», 1997 г. режиссера Ивана Охлобыстина. Главный герой как раз и есть — налоговый инспектор, который неожиданно получает дар предвидения (он точно ему пригодится). Но срабатывает закон равновесия и в результате он терят способность любить.

Уверена, что стоит как-нибудь вечером сесть и посмотреть это кино, не припомню, чтобы видела его.

Еще один фильм я точно смотрела (узнала, по сюжету, описанному на кинопоиске, и некоторым кадрам), но очень давно, и надо его тоже сесть и пересмотреть.

«Персонаж», 2006 г., режиссера Марка Форстера. Речь о налоговом инспекторе, жизнь у которого была скучна и статична, до того момента, как он начал слышать таинственный голос.

Не знаю насколько занудна работа налогового инспектора, мне кажется не скучнее бухгалтерской ;). Но фильм забавный, стоит уютно устроиться в кресле или на диване (с чашечкой чая...ммм....) и отвлечься от очередного требования на трех листах.

Есть и другие фильмы, но я думаю кому интересно — может загуглить. Мне имено эти два показались самыми интересными.

А вот что касается литературы... Наверное, гуглить тоже надо уметь, потому что мне поиск книг, в которых вся интрига крутилась бы вокруг налогового инспектора, не попалось. Если знаете такие — поделитесь)

Так что просто ловите цитаты про налоговиков из моих любимых книг Терри Пратчетта:

Я — смерть, а не налоговый инспектор, я прихожу только раз . Клатчский кофе обладает даже более сильным отрезвляющим действием, чем неожиданно полученный конверт от налогового инспектора. Еще он говорил, что есть смерть и есть налоги, только налоги гораздо хуже, потому что смерть случается один раз в жизни, а налоги — каждый год... В устах госпожи Флитворт слово «налоговик» звучало точь-в-точь как «гад», хотя было на целых четыре слога больше.

Ну и одно из моих любимых, про банкиров: