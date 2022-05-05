У ВТБ не хочет работать онлайн-банк. Объединение началось?

Раньше я заходила в банк вот с этой страницы — bo.vtb24.ru, теперь предлагается использовать для входа эту — db.vtb.ru.

Мы давнишние клиенты, банк за это время успел переименоваться, два раза нас перекидывали по филиалам, меняя реквизиты (отдельный трэш).

Несколько месяцев, еще с прошлого 2021 года, намекали — скоро будет новый крутой интерфейс, но я деражлась за старый до последнего (слишком хорошо знаю эти перемены).

И вот на днях зайти по старому адресу просто не разрешили. Ок, используем новый вход.

К сожалению, банк почему-то за все это время так и не создал нормальный интерфейс для работы. Если точнее — не внес в него необходимые функции.

Нельзя пока скопировать платеж.

При нажатии на строку с платежом развертывает реквизиты, но не все.

Шаблоны не перенеслись, так что их приходится создавать с нуля, а т.к. я вижу не все реквизиты в платежах, то нужно поднимать документы (у бухгалтера же свободного времени много, чего там).

Сегодня онлайн не хочет взаимодействовать с окружающим мировм вообще. Вот такое пишет сейчас:

По телефону радостно играет музыка (я устала слушать, трубку положила).

Сегодня у меня оплата счетов, налоги, зарплата сотрудникам перед праздниками. Как все это оплатить до конца операционного дня с неработающим онлайн-банком?