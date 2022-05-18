Неправильно перевели обеспечение по контракту — это ваши проблемы

Т.к. мне приходится иметь дело с госзакупками регулярно, то я стараюсь хотя бы немного следить за новостями в этой сфере. И вот букально сейчас увидела новость в ТГ канале.

В чем суть дела — победитель заплатил обеспечение по реквизитам, указанным в контракте, а надо было по реквизитам из извещения о закупке. Заказчик соответственно обеспечение не признал и решил, что исполнитель от заключения контракта уклонился.

Сначала с победителем согласились контролеры — реквизиты в проекте контракта указаны неверно. Однако суд решил иначе. В контракте даны обычные реквизиты, а в извещении — для перечисления обеспечения. Кроме того, победитель умудрился 3 раза перевести средства на неверный счет и даже не попросил заказчика объяснить, что он делает не так.

Определение ВС РФ от 28.04.2022 № 305-ЭС22-5045

Со мной буквально пару недель назад была аналогичная история после победы в аукционе на РТС-Тендер. Проблема в том, что раньше реквизиты для обеспечения указывали прямо в контракте. И, получив очередной договор на площадке, я удивилась, что там никаких отдельных реквизитов выделено не было. «Ну ок», подумала я, и спокойно перевела обспечение по реквизитам в самом конце контракта, «обычным». прикрепила платежку к электронному документу, подписала его и отправила.

Повезло мне только потому, что с заказчиком этим мы уже работали, они знают, что вообще мы исполнители ответственные и не косячим. Так что мне позвонили из контрактного отдела, попросили оплатить на правильные реквизиты обеспечение (там же есть время на подписание со стороны заказчика и нужно было уложиться в этот срок).

Полезла искать — и правда, в извещении оказались другие, нужные мне данные счета. Правда пришлось еще искать КБК для обеспечения (его то как раз в реквизитах и нет). Делюсь с вами)))

КБК (если заказчик — бюджетное или автономное учреждение) 00000000000000000510 (как раз мой случай). КБК (если заказчик — казенное учреждение, орган власти или муниципальное образование) лучше уточнить в бухгалтерии заказчика, они разные.

В случае с товарищем, из указанного в начале дела, ошибка в том, что он не обратился за разъяснениями к заказчику Часто достаточно просто позвонить и попросить что-то уточнить, помочь, отдел закупок заказчика вас не съест, поверьте, им тоже проще работать с адекватными исполнителями, заинтересованными в выполнении контракта.