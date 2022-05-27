Как оно — быть самозанятым бухгалтером

Я стала самозанятой 1 июля 2020 года. Причины: хотела, чтобы мой доход от составления деклараций и всяких мелких подработок стал официальным, а клиенты получали полноценный документ на мое вознаграждение, которое могли бы учесть в расходах (для ИП и ООО).

В 2020 году я почти не заплатила государству — действовал бонус в 10 000 и я в него полгода укладывалась, только в декабре вышел небольшой налог к уплате. В 2021 и сейчас — плачу (ударение сами ставьте) каждый месяц.

За это время я нашла плюсы в статусе самозанятого:

Налоговая мне не писала ни разу. Когда я несколько лет назад была ИП, мне постоянно слали какие-то запросы, это при том, что у меня была УСН «доходы» и на тот момент еще и ЕНВД. Т.е. казалось бы — чего там ловить? Не заморачиваюсь кассой. Нет отчетов. Все делаю через приложение в смартфоне — предельно просто, вплоть до отправки чека эл.почтой или через мессенджер клиенту. Я точно знаю, что работаю законно, поэтому могу разместить объявление на фриланс-сайте, создать группу, вести аккаунт и не бояться, что налоговая до меня докопается. Клиентам нравится официальный статус. Отношение совсем не то, что к «бухгалтеру по объявлению». Выглядишь солиднее.

Без минусов тоже никак:

Доход самозанятого банку можно подтвердить, но вот при попытке взять кредит надо выбирать — берешь ты его как смз или как простой физик, от этого зависят условия и ставка. Даже по ипотеке у самозанятого условия отдельные — больше процент (а значит и сумма) первоначального взноса. На тот момент, когда я интересовалась покупкой квартиры, предлагалось физику внести 15%, а самозанятому — 30%. От коллег, зарегистрированных смз, слышала о проблемах с подтверждением дохода в соцслужбе. Там справка из приложения о доходах — филькина грамота. Налоговики интересовались моими клиентами — делали запросы предоставить все документы по работе с самозанятым — от договора до чеков. Благо все было в наличии, претензий не возникло, хотя с кем-то я работаю даже на постоянной основе. Возможно, потому что у меня есть основная работа по трудовому договору. Самозанятость не означает надежный заработок. Если хотите грести деньги лопатой, придется ой как много трудиться. Стабильного оклада никто не гарантирует, как на обычной работе.

Для меня плюсы явно перевешивают.

Что я поняла опытным путем

Использовать площадки, которые работают с самозанятыми (типа Qugo, Мои самозанятые, Самозанятые.рф, YouDo и прочие), надо только если ищешь сразу много клиентов, выполняеешь много разовых заказов (сделать декларацию, ответить на требование, подготовить КУДиР на УСН и т.п.). В прочих случаях работать с площадкой лучше с подачи заказчика (обычно крупного и на постоянку). Т.е. если он всех смз, с которыми сотрудничает, подтягивает через платформу, тогда можно и подключиться. Фактически это даже условие сотрудничества.

Если работать через биржи фриланса, надо выбирать такие, которые работают по принципу защищенной оплаты. Т.е. клиент кладет деньги на лицевой счет на сайте, и когда берешь заказ, сумма вознаграждения на нем блокируется. При выполнении заказа — переводится на твой счет. В противном случае есть риск остаться без денег.

Я работала с Kwork, мне все нравилось, кроме довольно высокой комисссии (20%), которую, к слову, и обсуждать нельзя (в смысле жаловаться, что площадка слишком много берет).

Надо быть инициатором заключения договора — предлагать свой вариант с максимально выгодными и удобными для себя условиями (большинство клиентов в него просто не вчитывается). Это касается юрлиц и ИП, с физиками договор конечно не обязателен.

И, коллеги, крик души — напоминайте клиентам, что вы не их сотрудники, и тем более не рабы. А то некотоыре берут привычку писать и днем, и ночью с вопросами. Если говоришь — я тоже отдыхать хочу, слышишь «А вот Марьванна меня всегда в любое время консультировала». Цените себя и свое время!