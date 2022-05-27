Как оно — быть самозанятым бухгалтером

Я стала самозанятой 1 июля 2020 года. Причины: хотела, чтобы мой доход от составления деклараций и всяких мелких подработок стал официальным, а клиенты получали полноценный документ на мое вознаграждение, которое могли бы учесть в расходах (для ИП и ООО).
В 2020 году я почти не заплатила государству — действовал бонус в 10 000 и я в него полгода укладывалась, только в декабре вышел небольшой налог к уплате. В 2021 и сейчас — плачу (ударение сами ставьте) каждый месяц.
За это время я нашла плюсы в статусе самозанятого:
- Налоговая мне не писала ни разу. Когда я несколько лет назад была ИП, мне постоянно слали какие-то запросы, это при том, что у меня была УСН «доходы» и на тот момент еще и ЕНВД. Т.е. казалось бы — чего там ловить?
- Не заморачиваюсь кассой.
- Нет отчетов.
- Все делаю через приложение в смартфоне — предельно просто, вплоть до отправки чека эл.почтой или через мессенджер клиенту.
- Я точно знаю, что работаю законно, поэтому могу разместить объявление на фриланс-сайте, создать группу, вести аккаунт и не бояться, что налоговая до меня докопается.
- Клиентам нравится официальный статус. Отношение совсем не то, что к «бухгалтеру по объявлению». Выглядишь солиднее.
Без минусов тоже никак:
- Доход самозанятого банку можно подтвердить, но вот при попытке взять кредит надо выбирать — берешь ты его как смз или как простой физик, от этого зависят условия и ставка. Даже по ипотеке у самозанятого условия отдельные — больше процент (а значит и сумма) первоначального взноса. На тот момент, когда я интересовалась покупкой квартиры, предлагалось физику внести 15%, а самозанятому — 30%.
- От коллег, зарегистрированных смз, слышала о проблемах с подтверждением дохода в соцслужбе. Там справка из приложения о доходах — филькина грамота.
- Налоговики интересовались моими клиентами — делали запросы предоставить все документы по работе с самозанятым — от договора до чеков. Благо все было в наличии, претензий не возникло, хотя с кем-то я работаю даже на постоянной основе. Возможно, потому что у меня есть основная работа по трудовому договору.
- Самозанятость не означает надежный заработок. Если хотите грести деньги лопатой, придется ой как много трудиться. Стабильного оклада никто не гарантирует, как на обычной работе.
Для меня плюсы явно перевешивают.
Что я поняла опытным путем
Использовать площадки, которые работают с самозанятыми (типа Qugo, Мои самозанятые, Самозанятые.рф, YouDo и прочие), надо только если ищешь сразу много клиентов, выполняеешь много разовых заказов (сделать декларацию, ответить на требование, подготовить КУДиР на УСН и т.п.). В прочих случаях работать с площадкой лучше с подачи заказчика (обычно крупного и на постоянку). Т.е. если он всех смз, с которыми сотрудничает, подтягивает через платформу, тогда можно и подключиться. Фактически это даже условие сотрудничества.
Если работать через биржи фриланса, надо выбирать такие, которые работают по принципу защищенной оплаты. Т.е. клиент кладет деньги на лицевой счет на сайте, и когда берешь заказ, сумма вознаграждения на нем блокируется. При выполнении заказа — переводится на твой счет. В противном случае есть риск остаться без денег.
Я работала с Kwork, мне все нравилось, кроме довольно высокой комисссии (20%), которую, к слову, и обсуждать нельзя (в смысле жаловаться, что площадка слишком много берет).
Надо быть инициатором заключения договора — предлагать свой вариант с максимально выгодными и удобными для себя условиями (большинство клиентов в него просто не вчитывается). Это касается юрлиц и ИП, с физиками договор конечно не обязателен.
И, коллеги, крик души — напоминайте клиентам, что вы не их сотрудники, и тем более не рабы. А то некотоыре берут привычку писать и днем, и ночью с вопросами. Если говоришь — я тоже отдыхать хочу, слышишь «А вот Марьванна меня всегда в любое время консультировала». Цените себя и свое время!