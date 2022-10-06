Общество

Что болит у программиста «Клерка» и при чем тут Сочи, Питер, Тбилиси, Москва и Волгоград

Старожилы «Клерка» 100% помнят проект Кублог (я тоже). С удовольствием узнала, что он снова работает. Зашла почитать, а там... наш программист Василий, делится впечатлениями о пеших прогулках)) Зачиталась и забыла, что речь о другом городе. Если честно, у нас «болит» все то же самое.

Версия для печати
Что болит у программиста «Клерка» и при чем тут Сочи, Питер, Тбилиси, Москва и Волгоград

Это Вася )

Вот, что он рассказывает о своих прогулках:

Каждый день я хожу на работу пешком. Я живу в районе КубГУ, а работаю рядом с Кооперативным рынком. В одну сторону идти час. А сейчас, когда я выработал свой личный маршрут, даже 40 минут. Я прохожу 13 тысяч шагов в обе стороны, это если выбирать кратчайший путь.

40 минут на работу пешком — для меня само по себе подвиг. Но, оказывается, чтобы попасть на работу надо пройти квест, например, вот таким тропинкам:

Ой, вспоминаю, как добиралась несколько лет назад на работу и обратно в район, где зимой было ходить очень страшно — темно, фонари светят плохо, а еще нужно взобраться на ж/д мост или пройти вот такими же «звериными тропами».

И вот Вася пишет про то, что слушает по дороге аудиокниги или подкасты, а я лично прислушивалась к каждому шороху и вспоминала приемы самообороны. Брр, как страшный сон.

А самое интересное, что такая ситуация ведь не только в наших двух городах (Вася — в Краснодаре, я — в Петрозаводске).

Вот, что он пишет про впечатления о прогулке в Питере:

...снег, улицы запаркованы, тротуары узкие, и сосульки фигачат на голову.

Или Сочи:

Сочи — самый отвратительный для пеших кроссов город. Я имел несчастье там как-то погулять с коляской: ты все время несешь коляску по лестницам вниз или вверх, а потом снова лестница, узкие улицы, сильное движение, тротуары то есть, то нет.

Зато положительные эмоции оставили Тбилиси и Геленджик )

Волгоград запомнился Василию пылью, перекати-поле, ямами и ветром, а Москва — постоянными подземными переходами высоким автомобильным трафиком.

Предлагаю поделиться в комментах к Васиной истории, как обстоит дело в других городах. А тем, кто скучал по Кублогу — вот он, вернулся, встречайте)

mizeri
mizeri
главный редактор в Клерк

Маркетинг

Как зарабатывать 135 000 рублей в регионах и не быть бухгалтером — инструкция

Прибыльная профессия — интернет-маркетолог. С бухгалтером много общего: нужно много считать и анализировать. И не перечислять налоги, расстраивать директора, а приносить бизнесу деньги. Объясняем, как освоить новую профессию и круто повернуть карьеру, даже если вам далеко за 30.

Как зарабатывать 135 000 рублей в регионах и не быть бухгалтером — инструкция

Повышение квалификации

Общество

Что болит у программиста «Клерка» и при чем тут Сочи, Питер, Тбилиси, Москва и Волгоград

Старожилы «Клерка» 100% помнят проект Кублог (я тоже). С удовольствием узнала, что он снова работает. Зашла почитать, а там... наш программист Василий, делится впечатлениями о пеших прогулках)) Зачиталась и забыла, что речь о другом городе. Если честно, у нас «болит» все то же самое.

Что болит у программиста «Клерка» и при чем тут Сочи, Питер, Тбилиси, Москва и Волгоград

Мероприятия

Разместить
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Аспирантов не мобилизуют. Налоговикам не дают обобрать бизнес до нитки

Те, кто может получить отсрочку от мобилизации, стало еще немного больше. Тем временем налоговики пытаются творить беспредел, а Клерк снимает БухТуб обо всех этих новостях.

«Ночной бухгалтер». Аспирантов не мобилизуют. Налоговикам не дают обобрать бизнес до нитки
Читать еще