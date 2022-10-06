Что болит у программиста «Клерка» и при чем тут Сочи, Питер, Тбилиси, Москва и Волгоград

Это Вася )

Вот, что он рассказывает о своих прогулках:

Каждый день я хожу на работу пешком. Я живу в районе КубГУ, а работаю рядом с Кооперативным рынком. В одну сторону идти час. А сейчас, когда я выработал свой личный маршрут, даже 40 минут. Я прохожу 13 тысяч шагов в обе стороны, это если выбирать кратчайший путь.

40 минут на работу пешком — для меня само по себе подвиг. Но, оказывается, чтобы попасть на работу надо пройти квест, например, вот таким тропинкам:

Ой, вспоминаю, как добиралась несколько лет назад на работу и обратно в район, где зимой было ходить очень страшно — темно, фонари светят плохо, а еще нужно взобраться на ж/д мост или пройти вот такими же «звериными тропами».

И вот Вася пишет про то, что слушает по дороге аудиокниги или подкасты, а я лично прислушивалась к каждому шороху и вспоминала приемы самообороны. Брр, как страшный сон.

А самое интересное, что такая ситуация ведь не только в наших двух городах (Вася — в Краснодаре, я — в Петрозаводске).

Вот, что он пишет про впечатления о прогулке в Питере:

...снег, улицы запаркованы, тротуары узкие, и сосульки фигачат на голову.

Или Сочи:

Сочи — самый отвратительный для пеших кроссов город. Я имел несчастье там как-то погулять с коляской: ты все время несешь коляску по лестницам вниз или вверх, а потом снова лестница, узкие улицы, сильное движение, тротуары то есть, то нет.

Зато положительные эмоции оставили Тбилиси и Геленджик )

Волгоград запомнился Василию пылью, перекати-поле, ямами и ветром, а Москва — постоянными подземными переходами высоким автомобильным трафиком.

Предлагаю поделиться в комментах к Васиной истории, как обстоит дело в других городах. А тем, кто скучал по Кублогу — вот он, вернулся, встречайте)