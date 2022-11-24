Бухгалтеры

В чем встречать Новый год? Какой наряд станет хорошей приметой для 2023 года

2023 год по восточному календарю год Черного Водяного Кролика (или Кота). Кролик - существо нежное, милое, очень домашнее. Чтобы понравится символу года и привлечь удачу, стоит заранее позаботиться о выборе наряда на праздник.

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В чем встречать Новый год? Какой наряд станет хорошей приметой для 2023 года

Кажется, что до НГ еще так много времени, а первый снег выпал еще только вчера. На самом деле на дворе 24 ноября, до елки, гирлянд и бокалов с шампанским осталось чуть больше месяца.

Опыт показывает, что готовиться к празднику нужно заране. Помню, как однажды нужно было ехать на новогодний корпоратив в Питер, там собирались сотрудники с большого количества филиалов компании, в которой я работала.

Покупку вечернего платья откладывала до последнего (у бухгалтера конец года – это сплошная суета, хочется все успеть, чтобы отдохнуть спокойно и с чистой совестью). И вот остается буквально неделя(!), я обошла все магазины, а платьев нет. Буквально – разобрали даже все в прокатах.

Наконец я нашла его – чудесное черное платье с блестками. Наверное так я никогда в жизни не выглядела))) На корпоратив ехала со своим парнем, и там, после праздничного банкета, он сделал мне предложение) Это что-то из сказки про Золушку.

Понастальгировала))) Теперь к теме.

На какие цвета ориентироваться, чтобы встретить Новый Год во всеоружии:

  • Белый
  • Розовый
  • Серый
  • Голубой
  • Черный

Также приветствуются и другие оттенки – песочный, бежевый, зеленый, лиловый. Выбор достаточно широкий) Но все же предпочтение – более мягким, натуральным оттенкам.

Фасон наряда должен быть простым, не перегруженным вычурными элементами, то же касается и украшений, и акксессуаров.

Неожиданным образом «Клерк» угадал тренд Нового Года – выпустил мерч, полностью соответствующий характеристикам идеальной «кроличьей» одежды:

Черная футболка, розовый с белым принт «Наношу прибыль, причиняю НДС».

Если такой образ и не станет идеальным для самого праздника (девочки наверняка захотят порадовать себя платьем), то поможет поймать удачу, если надевать его на работу, на прогулку или просто дома – для души ;)

Хотите мерч от «Клерка»? Закажите вот тут. Буквально на днях в офис приехала свежая партия и 52 штуки разлетелись на глазах и скоро поедут к своим заказчикам)

mizeri
mizeri
главный редактор в Клерк

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