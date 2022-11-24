В чем встречать Новый год? Какой наряд станет хорошей приметой для 2023 года

Кажется, что до НГ еще так много времени, а первый снег выпал еще только вчера. На самом деле на дворе 24 ноября, до елки, гирлянд и бокалов с шампанским осталось чуть больше месяца.
Опыт показывает, что готовиться к празднику нужно заране. Помню, как однажды нужно было ехать на новогодний корпоратив в Питер, там собирались сотрудники с большого количества филиалов компании, в которой я работала.
Покупку вечернего платья откладывала до последнего (у бухгалтера конец года – это сплошная суета, хочется все успеть, чтобы отдохнуть спокойно и с чистой совестью). И вот остается буквально неделя(!), я обошла все магазины, а платьев нет. Буквально – разобрали даже все в прокатах.
Наконец я нашла его – чудесное черное платье с блестками. Наверное так я никогда в жизни не выглядела))) На корпоратив ехала со своим парнем, и там, после праздничного банкета, он сделал мне предложение) Это что-то из сказки про Золушку.
Понастальгировала))) Теперь к теме.
На какие цвета ориентироваться, чтобы встретить Новый Год во всеоружии:
- Белый
- Розовый
- Серый
- Голубой
- Черный
Также приветствуются и другие оттенки – песочный, бежевый, зеленый, лиловый. Выбор достаточно широкий) Но все же предпочтение – более мягким, натуральным оттенкам.
Фасон наряда должен быть простым, не перегруженным вычурными элементами, то же касается и украшений, и акксессуаров.
Неожиданным образом «Клерк» угадал тренд Нового Года – выпустил мерч, полностью соответствующий характеристикам идеальной «кроличьей» одежды:
Черная футболка, розовый с белым принт «Наношу прибыль, причиняю НДС».
Если такой образ и не станет идеальным для самого праздника (девочки наверняка захотят порадовать себя платьем), то поможет поймать удачу, если надевать его на работу, на прогулку или просто дома – для души ;)
Хотите мерч от «Клерка»? Закажите вот тут. Буквально на днях в офис приехала свежая партия и 52 штуки разлетелись на глазах и скоро поедут к своим заказчикам)