Вам к умным или к красивым? О введении уголовного наказания за исполнение иностранных санкций на территории России

Это вот чтобы уже все те, кто по недосмотру еще не попал под санкции, в итоге попали под уголовку, и уже никто и никак на нашем погосте вообще не трепыхался? Гениальная идея.
Группа депутатов и сенаторов вносит в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания за исполнение иностранных санкций на территории России, это может повлечь за собой штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.
"Ряд российских компаний, в том числе с госучастием, по тем или иным причинам отказываются работать с банками и предприятиями, которые уже попали под санкции, из-за того, что боятся также под них попасть. Очевидно, что одна из целей иностранных санкций - дестабилизация внутренней экономики России, сталкивание лбами отечественных кампаний друг с другом, - сказал Крашенинников. - Для недопущения ухудшения экономической ситуации внутри страны мы предлагаем внести поправки в УК РФ".