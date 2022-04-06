Вам к умным или к красивым? О введении уголовного наказания за исполнение иностранных санкций на территории России

Это вот чтобы уже все те, кто по недосмотру еще не попал под санкции, в итоге попали под уголовку, и уже никто и никак на нашем погосте вообще не трепыхался? Гениальная идея.

Группа депутатов и сенаторов вносит в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания за исполнение иностранных санкций на территории России, это может повлечь за собой штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.