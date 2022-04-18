Убрать доходы, оставить расходы?

Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" изменен порядок принятия к налоговому учету положительных и отрицательных курсовых разниц.

Если раньше требования и обязательства в иностранной валюте должны были переоцениваться на конец месяца, а полученные в результате переоценки положительные и отрицательные курсовые разницы - включаться во внереализационные доходы и расходы, то теперь положительные курсовые разницы в доход по налогу на прибыль включаться не должны до самого момента погашения обязательства.

Эта норма введена с 2022 года для положительных курсовых разниц, а с начала 2023 по конец 2024 года и отрицательные курсовые разницы тоже будут учитываться в качестве расходов по налогу на прибыль не на конец месяца, а только на дату прекращения обязательств.

В итоге пока получается, что все отрицательные разницы за 2022 год войдут в состав расходов по налогу на прибыль, а положительные - нет, даже если таковые и будут. То есть, при наличии долгов перед иностранными поставщиками, независимо от колебаний курса рубля, организация получит по таким обязательствам убыток, если не сможет их погасить в этом году.

Как именно это должно помочь поддержать экономику, понять несколько затруднительно.

Но, с другой стороны, если у организации куча неоплаченных счетов от иностранных покупателей, то ей не грозят виртуальные внереализационные доходы, расчет, видимо, на это.