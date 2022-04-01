Как платить заграницей? Это головная боль множества людей кто планирует уезжать, но не понимает как вывозить средства и как там платить.

Давайте разберемся с картами для начала.

Visa и Mastercard ушли с рынка, причем карты внутри России еще работают, а вот заграницей уже нет.

Можно оформить карту китайской платежной системы Unionpay, она работает по всему миру.

Но! Сейчас ее оформляют физически (карту на руки) Газпром, Россельхозбанк. Причем делается она 2 недели и стоит в Россельхозе от 9500, а в Газпроме 15000р. По ней можно снимать и расплачиваться за покупки онлайн и офлайн по всему миру, но в Россельхозе переводить заграницу нельзя, т.к. он под санкциями. Сбербанк , Тинькоф и Альфабанк уже анонсировали что тоже присоединятся к этой системе, но надо подождать пока начнут выпуск карт.

Виртуальную карту Unionpay можно выпустить в дополнение к своему счету в Почтабанк, это бесплатно, но расплачиваться по ней можно только в интернете.

Брать совместную карту Мир/Unionpay не рекомендую, плохо непредсказуемо где она будет работать, а где нет.

Я заказал карту в Россельхозе, счет открыл в евро. Работает она так - сначала переводишь деньги на свой рублевый счет, потом конвертируешь в евро по курсу банка и можешь пользоваться в Европе без комиссий, снятие налички конечно с комиссиями. Если вы планируете расплачиваться в долларах, то открывайте счет в долларах, мультивалютного счета у них нет.

Система Мир, пока мало распространена в мире, зато по ней выгодно покупать путешествия по России, есть кешбек 20% на отдельные направления.

Выбирать вам.

Полный список мест, где можно пользоваться картой «Мир» за границей:

Турция (банки Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank), Вьетнам (платежная система NAPAS (банки BIDV, VRB) Армения (платежная система ArCa), Таджикистан (платежная система Корти Милли и Express Pay (Душанбе Сити), Беларусь (платежная система БЕЛКАРТ, ВТБ Беларусь), Казахстан (банки ВТБ, Сбербанк, Halyk Bank, Центр-Кредит), Киргизия (платежная система ЭЛКАРТ), Узбекистан (платежная система UZCARD), Южная Осетия (Национальный банк Республики Южная Осетия), Абхазия (платежная система АПРА)

Правила работы постоянно меняются и рссийские пользователи ведут Опросник по работе карт UnionPay выпущенных банками РФ (СНГ). Уточняйте в нем работу сервисов.