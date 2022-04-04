Как оплачивать персональный Google Drive? Спойлер – способ есть!

Не секрет, что многие компании используют в работе личные аккаунты gmail.com и в хранят в облаке Google Drive большие объемы данных. Ведь персональная подписка на 1 ТБ в Google Drive стоит в России всего 599 руб.

Так как же её продлевать теперь в новых условиях?

Аогоритм есть для владельцев iPhone.

Установить на iPhone приложение Google One и авторизовтаься в нем; Привязать в Google One оплату через Apple ID; Оплачитвать Apple ID по номеру российского мобильного телефона – пока это единственный способ в России.

Все. Подписка Google Drive оплачена.

Редакция проверила!

Владельцам Android-смартфонов не повезло. Сорян. Ищите друзей с айфонами.

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Важно понимать:

Описанный выше способ может перестать работать в любой момент из-за пункта (3).

Мы считаем, что в новой реальности нужно обязательно переезжать на российские облачные сервисы хранения данных. Яндекс, VK, Selectel и другие.